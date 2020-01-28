Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России

Аграрный сектор благодаря поддержке со стороны правительства и ограничениям на ввоз продукции из Европы смог наверстать упущенное во многих областях. В частности, как отмечает Линда Гетц из немецкого Института имени Лейбница, если в 2014 году самообеспеченность России свининой составляла 83 процента, то сегодня страна полностью снабжает себя этим мясом, а импорт практически прекратился. Производство мяса птицы также покрывает потребности России.