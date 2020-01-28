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Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России
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РИА Новости

Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России

06:51 28.01.2020 (обновлено: 16:38 28.01.2020)
87064
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУборка урожая моркови в Кабардино-Балкарии
Уборка урожая моркови в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Аграрный сектор благодаря поддержке со стороны правительства и ограничениям на ввоз продукции из Европы смог наверстать упущенное во многих областях. В частности, как отмечает Линда Гетц из немецкого Института имени Лейбница, если в 2014 году самообеспеченность России свининой составляла 83 процента, то сегодня страна полностью снабжает себя этим мясом, а импорт практически прекратился. Производство мяса птицы также покрывает потребности России.
Кроме того, в последние годы российское сельское хозяйство усиленно развивало выращивание масличных культур, пишет Der Tagesspiegel. А главное экспортное растение с большим отрывом — пшеница.
"В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия", — констатирует Гетц.
Однако, отмечает издание, предстоит сделать еще очень многое, чтобы поддерживать конкурентоспособность российского сельского хозяйства. В частности, Der Tagesspiegel указывает на неудовлетворительную ситуацию с обеспечением говядиной и на нехватку молочной продукции.
Газета также приводит высказывание заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина, который заявлял о необходимости улучшения инфраструктуры в стране и повышения эффективности производства.
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ГерманияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И китайским фермерам которые на 70 лет берут землю в аренду
28 января, 07:21
Валера Антонов
393321100
Что своя свинина это хорошо. И мясо птицы своё, тоже замечательно. Только вот никто не сказал, что мы полностью зависим от поставок импортных пищевых добавок к кормам.
28 января, 07:11
Никита Ермаков
71552145
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