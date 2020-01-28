Официальный Токио знает о задержании в России японского журналиста

"Нам известно, что в прошлом году 25 декабря журналист агентства Киодо был задержан местными правоохранительными органами. У него выяснили цели сбора информации (для его материала. — Прим. ред.), а затем он был отпущен и на следующий день он покинул страну. МИД Японии воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических контактов (по этому вопросу. — Прим. ред.)", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

В понедельник МИД России сообщил о том, что при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии, который находился в России по журналистской визе. Японским дипломатам, аккредитованным в России, был заявлен протест и вручена нота в связи с этим инцидентом.

Агентство Киодо со своей стороны сделало заявление о том, что задержанный был его журналистом и занимался подготовкой материала о правоохранительных органах России. Он был задержан на Дальнем Востоке, препровожден в офис правоохранительных органов, где у него выясняли цели сбора информации. Через пять часов он был отпущен, при этом ему было сообщено, что он должен покинуть Россию в течение 72 часов. Редакционный совет агентства считает, что "он занимался обычной журналистской работой".