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Житель Камчатки попал под следствие, сломав восьмилетнему сыну челюсть
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РИА Новости

Житель Камчатки попал под следствие, сломав восьмилетнему сыну челюсть

06:29 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв – РИА Новости. Житель посёлка Оссора на севере Камчатки стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после того, как сломал своему 8-летнему сыну челюсть, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
Инцидент произошёл в конце декабря, однако известно о нём стало только сейчас. По данным пресс-службы, мальчика доставили в хирургическое отделение местной больницы с предварительным диагнозом – перелом нижней челюсти со смещением - прямо из школы. Ребёнок пришёл на уроки со следами побоев на лице, о чём педагоги сообщили медикам и полицейским.
"Полицией была проведена предварительная проверка, в ходе которой выяснилось, что травмы мальчику нанёс отец. Причём, ранее он утверждал, что сын просто упал. Также было установлено, что мужчина избивает ребёнка не впервые. В отношении отца мальчика возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 УК РФ", - рассказали в УМВД.
В полиции рассказали, что травмы ребёнку были нанесены после того, как 8-летний мальчик стал пререкаться с матерью перед школой. Мужчина поднял ребёнка и бросил его на пол с высоты своего роста. Несмотря на то, что у мальчика шла кровь, в больницу его не отвели, а лишь дали обезболивающее средство.
В настоящее время ребёнок проходит лечение в Олюторской районной больнице.
Проверку по данному факту также проводит следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
Полиция
18 марта 2019, 12:31
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