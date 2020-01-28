Сотни сотрудников завода "Звезда" переведут на другое предприятие

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. В ближайшее время 400 сотрудников дальневосточного завода " В ближайшее время 400 сотрудников дальневосточного завода " Звезда " (ДВЗ) в Большом Камне переведут на владивостокское предприятие "Эра", сообщает Федерация профсоюзов Приморья

Всего на заводе трудятся 3,3 тысячи человек, отмечается в сообщении.

На заводе пояснили, что в рамках оптимизации численности персонала происходит кадровая ротация внутри группы компаний АО "ДЦСС" .

"Около 400 работников ДВЗ переходят на работу в ВП "ЭРА" и на ССК "Звезда" (оба предприятия входят в состав АО "ДЦСС"). С каждым сотрудником ведется индивидуальная работа — все процессы происходят в строгом соответствии с Трудовым кодексом", — заявил РИА Новости представитель "Звезды".

Владивостокское предприятие "Электрорадиоавтоматика" ("Эра") занимается производством судовых вентиляторов, конструкций крепления корабельных трасс и другого оборудования.

В августе прошлого года из-за временного отсутствия гособоронзаказа часть сотрудников "Звезды" перевели на неполную рабочую неделю, но в ноябре стали возвращать на полную. В профсоюзе ДВЗ поясняли, что идет реструктуризация — завод просили присоединить к судостроительному комплексу "Звезда", туда переходят несколько цехов.

ДВЗ "Звезда" — ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей и атомных подводных ракетоносцев.