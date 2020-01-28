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Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
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РИА Новости

Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

05:49 28.01.2020 (обновлено: 12:24 28.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Информационный экран с предупреждением о гололедице. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов рассказал о "вредных советах" водителям, которые усугубляют ситуацию при торможении в гололед.
Эксперт отметил, что в старых учебниках по вождению может встречаться ошибочный совет имитировать работу ABS (антиблокировочной системы. — Прим. ред.) быстрыми нажатиями педали тормоза. Как заметил Пименов, ни один человек не способен работать с педалью тормоза настолько быстро, при этом в экстренной ситуации этим можно лишь навредить, увеличив тормозной путь.
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Автор статьи также дал совет водителям автомобилей с механической КПП тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь на первую передачу. "Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим", — добавил он.
Помимо этого, Пименов призвал не использовать при торможении в гололед ручник, так как задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком.
Эксперт отметил, что главное при езде по скользкой дороге — это контроль дистанции, внимательность и отсутствие спешки. При этом он предупредил, что в ряде случаев та же система ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его.
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1121596985
Илья ПименовАвтоЗа рулемРоссия
Популярные комментарии
Статья ни о чем..
28 января, 06:11
СДСергей Д
4740001
Всё ясно, при торможении в гололед нельзя "тормозить".
28 января, 05:53
ЛКЛысый Кучерявый
17290001
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