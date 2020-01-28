Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Эксперт отметил, что в старых учебниках по вождению может встречаться ошибочный совет имитировать работу ABS (антиблокировочной системы. — Прим. ред.) быстрыми нажатиями педали тормоза. Как заметил Пименов, ни один человек не способен работать с педалью тормоза настолько быстро, при этом в экстренной ситуации этим можно лишь навредить, увеличив тормозной путь.

Автор статьи также дал совет водителям автомобилей с механической КПП тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь на первую передачу. "Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим", — добавил он.

Помимо этого, Пименов призвал не использовать при торможении в гололед ручник, так как задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком.