Король Марокко поручил организовать возвращение сограждан из Уханя

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI распорядился принять необходимые меры для возвращения сограждан из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса, передает новостное агентство MAP со ссылкой на заявление королевского дворца.
"Его Величество Король дал указания о возвращении около сотни марокканских граждан, большинство из которых - студенты, которые в настоящее время находятся в этой провинции", - говорится в заявлении.
Кроме того, король распорядился, чтобы были приняты необходимые меры, касающиеся воздушного транспорта, соответствующих аэропортов и медико-санитарных учреждений, для возвращения марокканцев.
Король также поручил главе правительства и различным должностным лицам, присутствовавшим на встрече, обеспечить надлежащий мониторинг ситуации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.