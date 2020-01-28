Король Марокко поручил организовать возвращение сограждан из Уханя

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Король Король Марокко Мухаммед VI распорядился принять необходимые меры для возвращения сограждан из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса , передает новостное агентство MAP со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Его Величество Король дал указания о возвращении около сотни марокканских граждан, большинство из которых - студенты, которые в настоящее время находятся в этой провинции", - говорится в заявлении.

Кроме того, король распорядился, чтобы были приняты необходимые меры, касающиеся воздушного транспорта, соответствующих аэропортов и медико-санитарных учреждений, для возвращения марокканцев.

Король также поручил главе правительства и различным должностным лицам, присутствовавшим на встрече, обеспечить надлежащий мониторинг ситуации.