Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй

ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса Китае , достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.

По данным китайских властей, 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов выписали из больниц.

Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.