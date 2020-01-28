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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T05:08+0300
https://ria.ru/20200128/1563950170.html
Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/150937/09/1509370964_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_580f4bfc710f16e795b460eb66fd20d6.jpg
РИА Новости

Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков

05:08 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО, 28 янв - РИА Новости. В сирийском Алеппо продолжаются обстрелы боевиков, передаёт корреспондент РИА Новости. Один из жителей района Захра погиб буквально накануне своей помолвки.
По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел вооруженных группировок - в частности, обстрелу подверглись районы Маканис-эд-Дувайри и "Арбузный рынок" города Алеппо, а также ряд населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама.
В Захра, одном из районов Алеппо снаряды боевиков попали прямо в жилой дом. Во время атаки там находились люди. Снаряды прилетели со стороны района Ля Рамун - там стоят реактивные установки боевиков.
Два снаряда взорвались с разницей в полминуты. В доме рухнул целый пролёт. Спасатели прибыли на место трагедии через считанные минуты и вначале из-под развалин слышали крики о помощи.
Под обломками оказался глава семьи, Валид Нашид, он был в комнате, соседней с той, куда попала ракета. Соседи говорят - едва помогли пожилому мужчине выбраться, как обвалились балки. Под завалами остались двое мужчин - сын хозяина дома и его сосед-врач
"Сын пришел с работы, помолился и лег спать пораньше, мы завтра должны были идти свататься, он собирался жениться. Где теперь мой мальчик, что с ним? я не знаю, что мне делать", - рассказал журналистам Валид Нашид.
Он до последнего надеялся, что сын еще позвонит, и его, и соседа-врача спасут. К вечеру обоих нашли без признаков жизни.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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