Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков

АЛЕППО, 28 янв - РИА Новости. В сирийском В сирийском Алеппо продолжаются обстрелы боевиков, передаёт корреспондент РИА Новости. Один из жителей района Захра погиб буквально накануне своей помолвки.

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел вооруженных группировок - в частности, обстрелу подверглись районы Маканис-эд-Дувайри и "Арбузный рынок" города Алеппо, а также ряд населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама.

В Захра, одном из районов Алеппо снаряды боевиков попали прямо в жилой дом. Во время атаки там находились люди. Снаряды прилетели со стороны района Ля Рамун - там стоят реактивные установки боевиков.

Два снаряда взорвались с разницей в полминуты. В доме рухнул целый пролёт. Спасатели прибыли на место трагедии через считанные минуты и вначале из-под развалин слышали крики о помощи.

Под обломками оказался глава семьи, Валид Нашид, он был в комнате, соседней с той, куда попала ракета. Соседи говорят - едва помогли пожилому мужчине выбраться, как обвалились балки. Под завалами остались двое мужчин - сын хозяина дома и его сосед-врач

"Сын пришел с работы, помолился и лег спать пораньше, мы завтра должны были идти свататься, он собирался жениться. Где теперь мой мальчик, что с ним? я не знаю, что мне делать", - рассказал журналистам Валид Нашид.