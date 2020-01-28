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В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков
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РИА Новости

В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков

05:04 28.01.2020
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© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Шесть военнослужащих погибли, десять получили ранения в результате атаки боевиков в Чаде, сообщает местное издание Al Wihda со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным издания, столкновение боевиков с военнослужащими армии Чада произошло в понедельник днем в районе острова Тетева на озере Чад.
Как сообщает источник, боевики, предположительно, являлись членами группировки "Боко Харам".
"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Столица Чада Нджамена
14 августа 2019, 15:24
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