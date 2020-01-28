В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков

По данным издания, столкновение боевиков с военнослужащими армии Чада произошло в понедельник днем в районе острова Тетева на озере Чад.

"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.