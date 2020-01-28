Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье

"За минувшие сутки через пункты пропуска в Приморье въехали более 7 тысяч человек, в том числе почти 1,2 тысячи граждан КНР. Все они прошли медицинский контроль с помощью тепловизоров. Из этого числа выявлен один гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции. В настоящее время он помещен в боксированную палату и проходит обследование", – сказали в теруправлении Роспотребнадзора, чей комментарий приводится в сообщении.