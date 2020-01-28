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Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье
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РИА Новости

Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье

04:59 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Гражданина Китая, прибывшего в Приморье с признаками ОРВИ, госпитализировали, проходит обследование, сообщает правительство края.
"За минувшие сутки через пункты пропуска в Приморье въехали более 7 тысяч человек, в том числе почти 1,2 тысячи граждан КНР. Все они прошли медицинский контроль с помощью тепловизоров. Из этого числа выявлен один гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции. В настоящее время он помещен в боксированную палату и проходит обследование", – сказали в теруправлении Роспотребнадзора, чей комментарий приводится в сообщении.
В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что в настоящее время в медицинских учреждения края нет пациентов с диагнозом "коронавирус".
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская сообщила, что ранее полученные тест-системы для определения коронавируса апробированы на гражданах, которые въехали в регион с признаками острой респираторной инфекции.
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"Все выявленные пациенты – это взрослые, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось. Преимущественно были выявлены острые респираторные заболевания или заболевания вирусами гриппа", – сообщила Детковская.
В местных соцсетях ранее сообщали, что школьник госпитализирован с подозрением на эту болезнь. Власти отмечают, что ранее опубликованные в социальных сетях данные о приморцах с подозрениями на коронавирус не нашли подтверждения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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