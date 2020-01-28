Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию

"На заседании экспертного совета при заксобрании Приморья под председательством профессора Владимира Курилова сформировали первый пакет предложений в законопроект по поправке в основной закон страны", - сообщил Ролик на своей странице в Facebook .

По его словам, предложения поступили не только от членов экспертного совета – специалистов в области конституционного права, ученых-правоведов региона, но и от инициативных местных жителей. Предложения касаются разных аспектов - от закрепления нормы об индексации пенсий работающим пенсионерам до вопросов о деятельности органов местного самоуправления.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.