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Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию

04:53 28.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Экспертная группа в Приморье подготовила первый пакет предложений по поправкам в Конституцию, который будет направлен в Москву, сообщил участник рабочей группы по подготовке предложений о поправке в Конституцию РФ, председатель заксобрания Приморского края Александр Ролик.
Ранее при краевом парламенте был создан экспертный совет по подготовке поправок в Конституцию РФ, в него вошли юристы, представители науки, общественных организаций, органов федеральной, краевой исполнительной власти, региональные депутаты.

"На заседании экспертного совета при заксобрании Приморья под председательством профессора Владимира Курилова сформировали первый пакет предложений в законопроект по поправке в основной закон страны", - сообщил Ролик на своей странице в Facebook.

По его словам, предложения поступили не только от членов экспертного совета – специалистов в области конституционного права, ученых-правоведов региона, но и от инициативных местных жителей. Предложения касаются разных аспектов - от закрепления нормы об индексации пенсий работающим пенсионерам до вопросов о деятельности органов местного самоуправления.
"В самые сжатые сроки они будут юридически оформлены по установленной форме и направлены в Москву в адрес рабочей группы, сформированной распоряжением президента России", - отметил Ролик.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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