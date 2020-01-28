СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мясная и молочная продукция в этом году может подорожать в этом на 12 процентов. Об этом сообщают Мясная и молочная продукция в этом году может подорожать в этом на 12 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве

Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Еще одним из факторов, оказывающих влияние на ценообразование, станет введенная с 1 ноября 2019 года электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий". Кроме того, с 1 июня 2020 года вводится цифровая маркировка молочной продукции, что также повысит нагрузку на производителей, пишет издание.

В Аналитическом центре при правительстве также уверены, что из-за серьезного роста цен на пальмовое масло, на 5-7% подорожают конфеты, мороженое, печенье, чипсы. В том же диапазоне увеличится и стоимость гречки — из-за сокращения посевов.