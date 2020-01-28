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СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока
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РИА Новости

СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока

04:26 28.01.2020 (обновлено: 04:28 28.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство свиного фарша
Производство свиного фарша
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство свиного фарша. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мясная и молочная продукция в этом году может подорожать в этом на 12 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве.
Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. Еще одним из факторов, оказывающих влияние на ценообразование, станет введенная с 1 ноября 2019 года электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий". Кроме того, с 1 июня 2020 года вводится цифровая маркировка молочной продукции, что также повысит нагрузку на производителей, пишет издание.
В Аналитическом центре при правительстве также уверены, что из-за серьезного роста цен на пальмовое масло, на 5-7% подорожают конфеты, мороженое, печенье, чипсы. В том же диапазоне увеличится и стоимость гречки — из-за сокращения посевов.
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В декабре 2019 года цены на продукты выросли на 0,7%: в частности, куриные яйца подорожали на 6,3% (на 15,4% за декабрь 2018 года), плодоовощная продукция - на 3,8% (на 8,9% годом ранее), крупа и бобовые - на 1% (на 1,2%). Снижение цен зафиксировано на сахар-песок - на 3,7% против роста на 2% годом ранее, а также на мясо и птицу - на 0,1% против роста на 1% соответственно.
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Олег 84
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