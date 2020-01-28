Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек

ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Число скончавшихся от нового типа Число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй , эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных – 2714, свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Общих данных по Китаю пока не обнародовано, по подсчетам РИА Новости на основе уже опубликованной статистики, число погибших достигло 106 человек.

Как следует из статистики властей Хубэя, в столице провинции городе Ухань, откуда началось распространение вируса, умерли 85 человек.

Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли. В настоящее время в больницах разных городов провинции остаются 2567 заразившихся пациентов, из них 563 в тяжелом состоянии, 127 – в критическом. С момента начала вспышки заболевания по 27 января включительно из местных больниц выписали 47 выздоровевших.

Помимо этого, под наблюдением медиков все еще остаются 15,5 тысячи человек, которые вступали в тесный контакт с зараженными.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.