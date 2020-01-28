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Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
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РИА Новости

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

04:08 28.01.2020
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© Depositphotos / mangostockПокупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Depositphotos / mangostock
Покупка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным компании, по итогам 2019 года российские банки выдали рекордный объем автокредитов - 615 миллиардов рублей против 512,5 миллиарда рублей годом ранее. Это произошло, в первую очередь, благодаря росту средней суммы автокредита за прошлый год почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.
На такой динамике сказались результаты декабря, отмечается в исследовании. Так, по итогам последнего месяца 2019 года средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд, показав за год рост на 9,6% - до 845 тысяч рублей. "Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений", - пояснили эксперты.
В результате банки в декабре после стремительного падения объемов кредитования в августе-ноябре выдали автокредитов на 62,1 миллиарда рублей, что является максимальным показателем с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений.
Однако подобного бурного роста автокредитования в 2020 году ждать не стоит, предупреждают эксперты, так как в первом полугодии текущего года спрос будет ориентирован на автомобили нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого государственными программами. "С другой стороны, спрос на более дорогие модели явно будет поддержан банками, которые уже анонсировали, а некоторые успели запустить упрощенные программы автокредитования", - предположили они.
Ребенок в автокресле
29 октября 2019, 15:52
В комитете Госдумы поддержали идею о покупке автомобиля на маткапитал
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