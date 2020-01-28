Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средняя сумма автокредита в Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным компании, по итогам 2019 года российские банки выдали рекордный объем автокредитов - 615 миллиардов рублей против 512,5 миллиарда рублей годом ранее. Это произошло, в первую очередь, благодаря росту средней суммы автокредита за прошлый год почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.

На такой динамике сказались результаты декабря, отмечается в исследовании. Так, по итогам последнего месяца 2019 года средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд, показав за год рост на 9,6% - до 845 тысяч рублей. "Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстегнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений", - пояснили эксперты.

В результате банки в декабре после стремительного падения объемов кредитования в августе-ноябре выдали автокредитов на 62,1 миллиарда рублей, что является максимальным показателем с 2015 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисных явлений.