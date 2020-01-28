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Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса
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РИА Новости

Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса

04:03 28.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Коридор в больнице. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Приморский край получил тест-системы для выявления признаков коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко.

"Приморский край, как и все приграничные регионы, получил на прошлой неделе тест-системы для тестирования на коронавирус... Все необходимые лекарства в крае есть, медтехника, аппараты искусственной вентиляции легких, которые могут потребоваться в тяжелых состояниях, - край обеспечен 100%", - сказал Фисенко в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, также необходимая медтехника есть в медцентре ДВФУ.
"С медцентром подписан совместный приказ: пациенты особо тяжелые также могут быть госпитализированы в медцентр", - отметил министр.
"Все, что необходимо по протоколам сделать и быть максимально готовым, в Приморье сделано. Силами и средствами необходимыми мы обладаем", - добавил он.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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