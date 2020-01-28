Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса

"Приморский край, как и все приграничные регионы, получил на прошлой неделе тест-системы для тестирования на коронавирус... Все необходимые лекарства в крае есть, медтехника, аппараты искусственной вентиляции легких, которые могут потребоваться в тяжелых состояниях, - край обеспечен 100%", - сказал Фисенко в эфире радио "Комсомольская правда".