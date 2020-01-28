Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Актриса Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике , рассказав о том, как провела последние несколько дней. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram

Ранее директор актрисы Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь почти двое суток. Актриса пропала в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо, 25 января. В середине дня Андрейченко уехала от подруги, после чего связь с ней была утеряна.

Актриса отметила, что в последнее время ей пришлось много работать, поэтому она решила "освободиться и набраться сил". По словам Андрейченко, она отправилась в "специальное поселение в джунглях", где была организована встреча с "духовными лидерами" из разных стран.