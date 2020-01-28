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Культура
2020-01-28T04:01+0300
https://ria.ru/20200128/1563949742.html
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
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РИА Новости

Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"

03:59 28.01.2020 (обновлено: 04:01 28.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Андрейченко. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.
Ранее директор актрисы Ян Трунцев сообщил РИА Новости, что заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, которая находится в Мексике, не выходит на связь почти двое суток. Актриса пропала в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо, 25 января. В середине дня Андрейченко уехала от подруги, после чего связь с ней была утеряна.
Актриса отметила, что в последнее время ей пришлось много работать, поэтому она решила "освободиться и набраться сил". По словам Андрейченко, она отправилась в "специальное поселение в джунглях", где была организована встреча с "духовными лидерами" из разных стран.
"В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет права тебя побеспокоить", - рассказала артистка. При этом она добавила, что перед поездкой выключила свой мобильный телефон.
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КультураНаталья АндрейченкоМексикаВ мире
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