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В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
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РИА Новости

В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"

03:59 28.01.2020 (обновлено: 04:05 28.01.2020)
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь объявили о введении режима "военного времени" в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает газета "Жэньминьжибао" со ссылкой на местный комитет по вопросам здравоохранения.
Новый режим предполагает создание в городе единого госпиталя для лечения заболевания. Больницу возглавит один из руководителей городского комитета по вопросам здравоохранения, в зоне лечебного отделения будет организовано 500 медицинских взводов, будет введено военизированное управление.
По последним данным, в Тяньцзине зарегистрировано в общей сложности 23 случая заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из заболевших 17 человек находятся в тяжелом состоянии, у шести - легкие симптомы. Случаев с летальным исходам пока нет.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.
Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
По ситуации на 13:00 понедельника общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 2835 человек, из них 81 умер.
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