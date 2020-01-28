В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"

ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь объявили о введении режима "военного времени" в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает газета " Жэньминьжибао " со ссылкой на местный комитет по вопросам здравоохранения.

Новый режим предполагает создание в городе единого госпиталя для лечения заболевания. Больницу возглавит один из руководителей городского комитета по вопросам здравоохранения, в зоне лечебного отделения будет организовано 500 медицинских взводов, будет введено военизированное управление.

По последним данным, в Тяньцзине зарегистрировано в общей сложности 23 случая заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из заболевших 17 человек находятся в тяжелом состоянии, у шести - легкие симптомы. Случаев с летальным исходам пока нет.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.

Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.