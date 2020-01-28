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Власти проверят слова матери об избиении брошенных в Шереметьево детей
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РИА Новости

Власти проверят слова матери об избиении брошенных в Шереметьево детей

03:54 28.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкШереметьево
Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку заявления матери оставленных в "Шереметьево" детей о том, что ее избивал их отец, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Его личность установлена. Известно, что мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Возбуждено уголовное дело.
При этом ряд СМИ сообщили, что отец детей якобы избивал женщину и даже нанес ей ножевые ранения. В одном из каналов в Telegram был опубликован документ, в котором мать мальчиков рассказывает о том, что бывший муж запрещал ей видеться с сыновьями, она вынуждена была уехать в другой город, чтобы спастись от его преследований.
"Подтверждено, что этот документ подлинный, написан матерью детей. Информацию о физическом насилии со стороны отца мальчиков сейчас проверяют правоохранительные органы. Выясняется, почему женщина не обращалась в полицию раньше", - рассказала Трегубенко.
Она также отметила, что билеты из Москвы до Хабаровска для детей уже приобретены, решается вопрос по дате перевозки.
Ранее сообщалось, что у матери мальчиков сейчас новая семья, но она готова забрать детей.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 12:44
Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиМоскваХабаровскШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайПроисшествия
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