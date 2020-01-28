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РИА Наука
2020-01-28T03:49+0300
https://ria.ru/20200128/1563949648.html
SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды
https://cdn21.img.ria.ru/images/152168/12/1521681229_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_9e478206388fb7d5f4b7c1cedfe995bd.jpg
РИА Новости

SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды

03:49 28.01.2020
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© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровВид на Землю
Вид на Землю
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Вид на Землю. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Американская компания SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink из-за неблагоприятных погодных условий.
"Теперь мы намечаем запуск Starlink на среду, 29 января, на 09.06 по времени Восточного побережья США (17.06 мск) из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщила SpaceX в Twitter.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками интернет-связи должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) вечером в понедельник.
На прошлой неделе запуск был отменен из-за плохой погоды в районе посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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