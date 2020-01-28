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Эксперты: россияне в День без интернета не отказались от выхода в Сеть
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РИА Новости

Эксперты: россияне в День без интернета не отказались от выхода в Сеть

03:39 28.01.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне в Международный день без интернета не стали отказываться от доступа к сети, потребление интернет-трафика практически не отличалось от обычного воскресного дня, рассказали опрошенные РИА Новости крупнейшие операторы связи.
Международный день без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В 2020 году он прошел 26 января. Цель праздника - хотя бы на один день в году вырваться из "всемирной паутины" и насладиться возможностями реальной жизни, без компьютеров и смартфонов.
"Мы не видим существенных изменений по дата-потреблению в День без интернета, который прошел 26 января. Пользователи "Билайна" в это воскресенье (26 января) использовали примерно такой же объем трафика, как неделю назад (19 января)", - сообщили в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").
Изменений не наблюдали и аналитики МТС. "Потребление мобильного и фиксированного интернета в Москве не отличалось от обычного воскресного дня", - уточнили в пресс-службе оператора. В Yota также не зафиксировали изменений. "По сравнению с 19 января и 25 января потребление интернет-трафика нашими пользователями 26 января в целом осталось на стандартном уровне", - прокомментировали в компании.
В свою очередь, в Tele2 зафиксировали незначительное сокращение трафика. "26 января, в Международный день без интернета, потребление интернет-трафика по России сократилось на 1,4% по сравнению с воскресным днем 19 января", - отметили в компании.
Незначительные изменения наблюдали и в "Мегафоне" "По сравнению с прошлым воскресеньем суточный объем трафика 26 января в нашей сети уменьшился на 2,3%. Но если сравнить 26 и 12 января, то интернет-трафик, наоборот, был выше на 2,2%", - пояснили в пресс-службе оператора.
Клавиатура компьютера
17 апреля 2019, 12:38
Россияне в среднем проводят в интернете три часа в день
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РоссияИнтернетОбщество
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