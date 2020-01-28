Эксперты: россияне из-за погоды избавляются от зимнего спортинвентаря

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне стали распродавать зимний спортинвентарь из-за аномально теплой зимы в европейской части страны, при этом спрос на такие товары в среднем по стране сократился, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса для размещения объявлений "Авито".

"За период с 1 декабря 2019 года по 22 января 2020 года предложение на товары в разделе "зимние виды спорта" в целом по стране выросло на 9%. Больше всего увеличилось число желающих продать хоккейные клюшки и тюбинги - рост 27% по каждому товару. Следом идут сноуборды (плюс 9%) и коньки (плюс 8%). Однако продать их не так просто: спрос, напротив, сократился", - рассказали в компании.

Сильнее всего, по оценке экспертов сервиса, снизилась востребованность санок (минус 63%) и тюбингов (минус 53%), а также ледянок (минус 43%). В целом по категории спрос снизился на 22%. Единственный товар, на который, как отметили в "Авито", вырос спрос - хоккейные клюшки (плюс 13% к прошлому году). При этом ситуация с востребованностью спортивного инвентаря различается по городам.

"Спрос упал в основном в средней полосе европейской части России, где до января 2020 года практически не было снега. Больше всего, в полтора с лишним раза, он снизился в Воронеже (на 58%), Волгограде (на 56%) и Санкт-Петербурге (на 55%). В Сибири же, где погода значительно холоднее и снег лежит, спрос, наоборот, вырос вместе с предложением", - сообщили в "Авито".