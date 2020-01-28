Страны Персидского залива ждут туристов, отказавшихся ехать в Китай

"Однозначно это скажется на росте числа туристов в страны Персидского залива. Люди, которые планировали свои поездки в Китай и ... страны Дальнего Востока, меняют свои планы на фоне ситуации с распространением коронавируса, и в этом случае Дубай и страны региона в целом могут получить дополнительный приток туристов. Если ситуация в Китае не изменится, то в ближайшее время мы увидим, как туристический трафик в страны Азии будет снижаться, а на смену этому направлению придут Дубай и другие страны региона", - отметила Персан.