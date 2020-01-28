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Туризм
2020-01-28T03:30+0300
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Страны Персидского залива ждут туристов, отказавшихся ехать в Китай
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РИА Новости

Страны Персидского залива ждут туристов, отказавшихся ехать в Китай

03:30 28.01.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
ДОХА, 28 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Туристические компании из государств Персидского залива ожидают повышение спроса на поездки в эти страны за счет отказа туристов от путешествий в Китай и другие азиатские страны на фоне вспышки коронавируса, поделилась мнением с РИА Новости генеральный директор дубайской туристической компании Atlantis Holidays Диана Персан.
"Однозначно это скажется на росте числа туристов в страны Персидского залива. Люди, которые планировали свои поездки в Китай и ... страны Дальнего Востока, меняют свои планы на фоне ситуации с распространением коронавируса, и в этом случае Дубай и страны региона в целом могут получить дополнительный приток туристов. Если ситуация в Китае не изменится, то в ближайшее время мы увидим, как туристический трафик в страны Азии будет снижаться, а на смену этому направлению придут Дубай и другие страны региона", - отметила Персан.
В свою очередь представитель туристической компании Mezoon из Омана по имени Саджи тоже считает, что распространение коронавируса в Китае и связанные с этим страхи туристов могут стать причиной их переориентации на страны Персидского залива, в том числе Оман, особенно, если учесть, что вспышка болезни совпала по времени с благоприятным погодным сезоном в аравийских монархиях.
"Мы ожидаем приток туристов за счет тех людей, которые решили не рисковать здоровьем и отменить поездки в Китай или страны Юго-Восточной Азии. Люди уже начали переориентироваться на другие направления, и они вполне могут выбрать Оман, одну из самых живописных стран на Аравийском полуострове с протяженным побережьем для посещения вместо азиатских стран", - сказал представитель туркомпании.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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