Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
В опубликованном Der Spiegel сообщении говорилось о том, что "Аушвиц" был крупнейшим лагерем смерти нацистов, который "75 лет назад был освобожден американской армией".
"Damals. Als die Amerikaner #Auschwitz befreiten." @derspiegel— Holger Michel (@Holger_Michel) January 26, 2020
Oder: wenn dir ein deutsches Leitmedium ungewollt beweist, dass wir viel mehr statt weniger Geschichtsunterricht brauchen. pic.twitter.com/6XhZV18Hsr
На пост изначально обратили внимание немецкоязычные пользователи Сети. После этого издание принесло извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку", отметив, что критику в свой адрес воспринимает как "справедливое наказание". При этом Der Spiegel исправил свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.
Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), ставший одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.