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2020-01-28T03:26+0300
https://ria.ru/20200128/1563949501.html
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
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РИА Новости

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

03:25 28.01.2020 (обновлено: 03:26 28.01.2020)
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© РИА Новости / Б.ФишманУзники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
© РИА Новости / Б.Фишман
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
В опубликованном Der Spiegel сообщении говорилось о том, что "Аушвиц" был крупнейшим лагерем смерти нацистов, который "75 лет назад был освобожден американской армией".
На пост изначально обратили внимание немецкоязычные пользователи Сети. После этого издание принесло извинения "за чрезвычайно неловкую ошибку", отметив, что критику в свой адрес воспринимает как "справедливое наказание". При этом Der Spiegel исправил свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.
Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), ставший одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Красная армия (РККА)ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)Der SpiegelГерманияСССРСШАВ мире
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Хронология переписывания истории Западом 1945г. СССР, Сталин — герои, фашисты — убийцы. 1961г. СССР — герой, Сталин не совсем хороший, фашисты — убийцы. 1985г. СССР — не совсем герой, Сталин — плохой, нацисты убийцы, но среди них были неплохие. 1991г. СССР — не герой, Сталин — убийца, нацисты неплохие но среди них были убийцы. 2000г. СССР — оккупант, Сталин — убийца, немцы хорошие и если бы не Сталин среди них не было бы убийц. 2007г. СССР оккупант и проиграл бы войну если бы не США, Сталин — изверг, немцы вообще защищались. 2020г СССР начал вторую мировую войну и строил концлагеря, немцы пытались его остановить
28 января, 03:44
Лара Перейра
3100300
Не-а ,без войны ни как. А жаль...Мозги у человечества на место без неё не встанут.🤷‍♂️И всё конкретно именно к этому ....не идёт,а ПРИДЁТ!
28 января, 03:43
Дон Хосе Де сан-тарем
1010000
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