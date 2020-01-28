Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

В опубликованном Der Spiegel сообщении говорилось о том, что "Аушвиц" был крупнейшим лагерем смерти нацистов, который "75 лет назад был освобожден американской армией".

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), ставший одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.