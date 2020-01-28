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ВОЗ включила центр Роспотребнадзора в реестр выявляющих коронавирус
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РИА Новости

ВОЗ включила центр Роспотребнадзора в реестр выявляющих коронавирус

03:20 28.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Dgeise / Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора
Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора
CC BY-SA 4.0 / Dgeise /
Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила научный центр Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
"Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, разработавший 2 современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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