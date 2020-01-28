Российские военные начали получать "браслеты-пейджеры" для караульных

"Если вдруг он вне сознания, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира", - пояснил собеседник агентства.