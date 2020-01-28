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Российские военные начали получать "браслеты-пейджеры" для караульных
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РИА Новости

Российские военные начали получать "браслеты-пейджеры" для караульных

03:06 28.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовШеврон на рукаве формы для военнослужащих российской армии
Шеврон на рукаве формы для военнослужащих российской армии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Шеврон на рукаве формы для военнослужащих российской армии. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская армия начала получать индивидуальные браслеты, отслеживающие местоположение военнослужащих во время несения караула, а также способные работать в режиме пейджера, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Аргус-Спектр", разработчика и производителя этих систем, Сергей Левчук.
"Да", - сказал Левчук, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, отзывы военных об использовании этих браслетов положительные.
Браслет позволяет контролировать местонахождение часового и оповещать его о каких-либо происшествиях.
"Если вдруг он вне сознания, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира", - пояснил собеседник агентства.
При этом канал связи с пунктом управления надежно защищен, "там динамическое кодирование".
Исполнительный директор "Аргус-Спектра" Михаил Левчук ранее сравнил устройство с "радионяней" для начальника караула.
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