В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. В Минздраве федеральной земли В Минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ, пациент изолирован.

"Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса. Об этом вечером в понедельник сообщил представитель баварского министерства здравоохранения в Мюнхене", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Пациент находится, по данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при земельном ведомстве по здравоохранению и продовольственной безопасности, клинически в хорошем состоянии. Он изолирован и находится под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее момент устанавливается круг общения пациента, находившиеся с ним в контакте лица получают информацию о симптомах заболевания, правилах гигиены и способах передачи заболевания.