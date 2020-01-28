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В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

03:03 28.01.2020
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© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. В Минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ, пациент изолирован.
"Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса. Об этом вечером в понедельник сообщил представитель баварского министерства здравоохранения в Мюнхене", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Пациент находится, по данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при земельном ведомстве по здравоохранению и продовольственной безопасности, клинически в хорошем состоянии. Он изолирован и находится под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее момент устанавливается круг общения пациента, находившиеся с ним в контакте лица получают информацию о симптомах заболевания, правилах гигиены и способах передачи заболевания.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 человек скончался. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаГерманияБаварияВ мире
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