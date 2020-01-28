В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Европейские политики лицемерят и применяют двойные стандарты, когда выступают против сотрудничества Европейские политики лицемерят и применяют двойные стандарты, когда выступают против сотрудничества Сербии и Россией и Китаем. Об этом, как сообщает телеканал PTC , заявил министр обороны республики Александр Вулин.

Свою позицию глава военного ведомства высказал в ответ на заявление председателя Комитета по европейским делам бундестага Гюнтера Крихбаума о том, что "кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера".

Вулин напомнил, что Германия совместно с Россией завершает реализацию крупнейшего в Европе энергетического проекта "Северный поток — 2", а Китай является одним из ее крупнейших торговых партнеров.

Он сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с теорией об "истинных арийцах" времен гитлеровской Германии.

Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.

Ранее экс-премьер министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Белград активно взаимодействуют на различных площадках, российская сторона спокойно относится к попыткам интеграции страны с ЕС.