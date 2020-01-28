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В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией
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РИА Новости

В Сербии ответили на критику депутатом бундестага дружбы с Россией

01:48 28.01.2020 (обновлено: 01:53 28.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Европейские политики лицемерят и применяют двойные стандарты, когда выступают против сотрудничества Сербии и Россией и Китаем. Об этом, как сообщает телеканал PTC, заявил министр обороны республики Александр Вулин.
Свою позицию глава военного ведомства высказал в ответ на заявление председателя Комитета по европейским делам бундестага Гюнтера Крихбаума о том, что "кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера".
Вулин напомнил, что Германия совместно с Россией завершает реализацию крупнейшего в Европе энергетического проекта "Северный поток — 2", а Китай является одним из ее крупнейших торговых партнеров.
Он сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с теорией об "истинных арийцах" времен гитлеровской Германии.
Министр обороны подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.
19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
19 октября 2019, 19:20
Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
Ранее экс-премьер министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Белград активно взаимодействуют на различных площадках, российская сторона спокойно относится к попыткам интеграции страны с ЕС.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
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Александр ВулинСеверный поток — 2Гюнтер КрихбаумДмитрий МедведевБундестаг ГерманииЕвросоюзСербияКитайРоссияВ мире
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