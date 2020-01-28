Небензя призвал помнить об уроках Второй мировой войны

"Мы не должны забывать, кто совершил это зло, кто был вдохновителем и осуществлял холокост, кто начал войну и принес горе десяткам миллионов. Мы также не должны забывать их пособников, которые помогали им, какими бы ни были их мотивы", - сказал Небензя, выступая в ходе церемонии.

"Вот почему мы бескомпромиссны к попыткам переписать историю, уравнять жертв и агрессоров. Ради мира и справедливости, во имя будущих поколений мы не должны закрывать глаза на проявления агрессивного национализма, ксенофобии, антисемитизма, расизма", - заявил Небензя.

Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.