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Небензя призвал помнить об уроках Второй мировой войны
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РИА Новости

Небензя призвал помнить об уроках Второй мировой войны

01:18 28.01.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 28 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество не закрывать глаза на проявления национализма, ксенофобии и расизма и помнить об уроках Второй мировой войны.
В понедельник в ООН прошла церемония в память о жертвах холокоста.
"Мы не должны забывать, кто совершил это зло, кто был вдохновителем и осуществлял холокост, кто начал войну и принес горе десяткам миллионов. Мы также не должны забывать их пособников, которые помогали им, какими бы ни были их мотивы", - сказал Небензя, выступая в ходе церемонии.
По его словам, важно извлечь верные уроки из истории, чтобы не допустить таких катастроф, как холокост и Вторая мировая война.
"Вот почему мы бескомпромиссны к попыткам переписать историю, уравнять жертв и агрессоров. Ради мира и справедливости, во имя будущих поколений мы не должны закрывать глаза на проявления агрессивного национализма, ксенофобии, антисемитизма, расизма", - заявил Небензя.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Василий НебензяВторая мировая война (1939-1945)ООНРоссияВ мире
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