Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Офис вице-президента США Майка Пенса опроверг заявления экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона, согласно которым, президент США говорил о задержке помощи Украине, если та не поможет ему в политическом плане.
Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена. Именно на этом предположении строится импичмент, который был вынесен Трампу в палате представителей и рассматривается в сенате.
"Президент постоянно выражал раздражение, что США несут львиную долю ответственности за помощь Украине и что европейцы не выполняют свои обязательства. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией на Украине. Но я никогда не слышал, чтобы он связывал Украину с расследованиями против семьи Байдена и Burisma", - заявил глава аппарата Пенса Марк Шорт.
Он также заявил, что Пенс не получал от Трампа распоряжений обсуждать с руководством Украины помощь.