Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае

МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Вспышка эпидемии нового Вспышка эпидемии нового коронавируса Китае может негативно сказаться на туризме как в Китай, так и из Китая, однако в какой степени, зависит от развития ситуации в ближайшие дни, сказал РИА Новости профессор экономики и предпринимательства Открытого университета Каталонии, специалист в области туризма Пабло Диас.

"Все зависит от ближайших дней, удастся ли китайским властям взять ситуацию под контроль. Если нет, то влияние на экономику Китая будет существенным. Мы уже видели, что в самый разгар Нового года были парализованы города, и это, разумеется, оказало влияние. Но главный вопрос - будет ли затронут Пекин, куда в первую очередь приезжают иностранные туристы, будут ли отменять в стране международные спортивные и другие мероприятия", - говорит эксперт.

В понедельник стало известно, что матчи олимпийского квалификационного турнира по баскетболу среди женских команд перенесены из города Фошань в Белград.

Впрочем, по мнению Диаса, на сегодняшний день истерика вокруг коронавирусом связана, скорее, "со страхом, чем с реальным положением дел". "Оправдается ли страх, будет понятно в ближайшие дни", - считает он.

Он добавил, что европейские туристы "обычно следуют рекомендациям своих МИД по поводу поездок в разные страны". Так, во время вспышки свиного гриппа в Мексике десять лет назад в эту страну в массовом порядке отменялись туристические поездки и целые круизы. Тогда, напомнил эксперт, была аналогичная ситуация: резкая вспышка эпидемии на быстро развивающемся туристическом направлении.

Европейцы вместо Китая могут предпочесть Японию, Вьетнам, Таиланд, Монголию. Азия продолжит быть важным направлением для тех, кто хочет познакомиться именно с этой культурой, полагает специалист.

С другой стороны, может пострадать и туризм из Китая - из-за "большего контроля на границах" со стороны властей этой страны.

При этом Диас сказал, что поток туристов из Китая в Испанию составляет менее одного процента - всего в прошлом году, по предварительным данным, Испанию посетили 83,7 миллиона иностранных туристов. Однако китайцы оставляют в стране огромное количество денег – "они тратят в четыре раз больше, чем, например, французы или немцы" - и Испания была заинтересована в развитии туризма из Китая.