Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-28T01:10+0300
https://ria.ru/20200128/1563948093.html
Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
https://cdn23.img.ria.ru/images/156391/55/1563915533_0:178:3072:1906_1036x0_80_0_0_43d2d6100571fe2649845ef7531c0168.jpg
РИА Новости

Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае

01:10 28.01.2020
3759
© REUTERS / Aly SongЛюди стоят возле аптеки в Шанхае
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Вспышка эпидемии нового коронавируса в Китае может негативно сказаться на туризме как в Китай, так и из Китая, однако в какой степени, зависит от развития ситуации в ближайшие дни, сказал РИА Новости профессор экономики и предпринимательства Открытого университета Каталонии, специалист в области туризма Пабло Диас.
"Все зависит от ближайших дней, удастся ли китайским властям взять ситуацию под контроль. Если нет, то влияние на экономику Китая будет существенным. Мы уже видели, что в самый разгар Нового года были парализованы города, и это, разумеется, оказало влияние. Но главный вопрос - будет ли затронут Пекин, куда в первую очередь приезжают иностранные туристы, будут ли отменять в стране международные спортивные и другие мероприятия", - говорит эксперт.
В понедельник стало известно, что матчи олимпийского квалификационного турнира по баскетболу среди женских команд перенесены из города Фошань в Белград.
Впрочем, по мнению Диаса, на сегодняшний день истерика вокруг коронавирусом связана, скорее, "со страхом, чем с реальным положением дел". "Оправдается ли страх, будет понятно в ближайшие дни", - считает он.
Микрофотография ближневосточного коронавируса
Вчера, 17:04
Эксперт не исключил "руку" США в распространении коронавируса
Он добавил, что европейские туристы "обычно следуют рекомендациям своих МИД по поводу поездок в разные страны". Так, во время вспышки свиного гриппа в Мексике десять лет назад в эту страну в массовом порядке отменялись туристические поездки и целые круизы. Тогда, напомнил эксперт, была аналогичная ситуация: резкая вспышка эпидемии на быстро развивающемся туристическом направлении.
Европейцы вместо Китая могут предпочесть Японию, Вьетнам, Таиланд, Монголию. Азия продолжит быть важным направлением для тех, кто хочет познакомиться именно с этой культурой, полагает специалист.
С другой стороны, может пострадать и туризм из Китая - из-за "большего контроля на границах" со стороны властей этой страны.
При этом Диас сказал, что поток туристов из Китая в Испанию составляет менее одного процента - всего в прошлом году, по предварительным данным, Испанию посетили 83,7 миллиона иностранных туристов. Однако китайцы оставляют в стране огромное количество денег – "они тратят в четыре раз больше, чем, например, французы или немцы" - и Испания была заинтересована в развитии туризма из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
Карета скорой помощи в Чехии
00:53
В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
100001
Обсудить 0
ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
В салоне автобуса
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло восьми человек
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах мужа
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Туристы в защитных масках в аэропорту
Страны Персидского залива ждут туристов, отказавшихся ехать в Китай
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
05:42Король Марокко поручил организовать возвращение сограждан из Уханя
05:19Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
05:08Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков
05:04В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков
04:59Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье
04:53Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию
04:33Помпео: Россия и Иран "напрямую препятствуют" перемирию в Сирии
04:26СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока
04:23В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"
04:19Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса
04:16Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео
04:09Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
04:08Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
04:03Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса
03:59Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
03:59В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
03:54Власти проверят слова матери об избиении брошенных в Шереметьево детей
03:54Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"
03:49SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды
Лента новостейМолния