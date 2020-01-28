Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские ученые, совершающие кругосветный поход на гидрографическом судне ВМФ " Российские ученые, совершающие кругосветный поход на гидрографическом судне ВМФ " Адмирал Владимирский ", весной собираются уточнить местонахождение Южного магнитного полюса Земли, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика А.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

Судно "Адмирал Владимирский" в декабре 2019 года отправилось из Кронштадта в полугодовой кругосветный океанографический поход по трем океанам с посещением Антарктиды и заходами в иностранные порты.

"В марте-апреле в море Дюрвиля планируется инструментальное определение фактического положения Южного магнитного полюса Земли", - сказал Минлигареев.

Он пояснил, что магнитные полюса планеты постоянно дрейфуют, причем каждый по "своим правилам". При расчетах различных гелиогеофизических параметров Земли важно иметь периодически инструментально измеренное фактическое положение магнитных полюсов, чтобы понимать насколько оно отличается от расчетных данных, полученных с помощью международных моделей магнитного поля, добавил Минлигареев.

Судно "Адмирал Владимирский" прибыло 27 января на российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен" для празднования 200-летия открытия Антарктиды.