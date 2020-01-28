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Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде
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РИА Новости

Ученые весной планируют уточнить положение Южного полюса в Антарктиде

01:06 28.01.2020
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© Фото : Игорь ОсочниковОкеанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" ВМФ РФ достигло побережья Антарктиды
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский ВМФ РФ достигло побережья Антарктиды
© Фото : Игорь Осочников
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские ученые, совершающие кругосветный поход на гидрографическом судне ВМФ "Адмирал Владимирский", весной собираются уточнить местонахождение Южного магнитного полюса Земли, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика А.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
Судно "Адмирал Владимирский" в декабре 2019 года отправилось из Кронштадта в полугодовой кругосветный океанографический поход по трем океанам с посещением Антарктиды и заходами в иностранные порты.
"В марте-апреле в море Дюрвиля планируется инструментальное определение фактического положения Южного магнитного полюса Земли", - сказал Минлигареев.
Он пояснил, что магнитные полюса планеты постоянно дрейфуют, причем каждый по "своим правилам". При расчетах различных гелиогеофизических параметров Земли важно иметь периодически инструментально измеренное фактическое положение магнитных полюсов, чтобы понимать насколько оно отличается от расчетных данных, полученных с помощью международных моделей магнитного поля, добавил Минлигареев.
Судно "Адмирал Владимирский" прибыло 27 января на российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен" для празднования 200-летия открытия Антарктиды.
"На трансатлантическом переходе судна "Адмирал Владимирский" объединенная геофизическая группа МГУ, Росгидромета, РАН и Росгеологии при поддержке Русского географического общества провела уникальные научные исследования параметров магнитного поля Земли с использованием современного оборудования – феррозондовых и протонных магнитометров, а также радиотомографические измерения параметров ионосферы", - отметил ученый.
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Адмирал Владимирский (судно)АнтарктидаРоссияОбщество
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