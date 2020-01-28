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Титов попросил главу ВС ограничить срок подготовки судебных протоколов
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РИА Новости

Титов попросил главу ВС ограничить срок подготовки судебных протоколов

01:30 28.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева рассмотреть вопрос об ограничении срока подготовки протоколов судебных заседаний и внесении соответствующих изменений в УПК РФ. Письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости.
Бизнес-омбудсмен полагает, что в ряде случаев суд первой инстанции затягивает передачу дел в апелляцию из-за отсутствия протоколов. Он поясняет, что УПК РФ регламентирует (в статьях 389.4 и 389.10) сроки апелляционного обжалования и рассмотрения дела в апелляционной инстанции, однако он никак не ограничивает общие сроки нахождения дела в суде первой инстанции при его подготовке в вышестоящий суд.
Согласно части 6 статьи 259 УПК РФ, протокол судебного заседания должен быть изготовлен и подписан в течение трех суток после окончания заседания. Но уже часть 7 той же статьи предусматривает возможность изготовления протокола в срок, превышающий трое суток. Максимальный срок при этом не устанавливается.
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"Между тем, от возможности ознакомления с протоколами судебных заседаний зависит и качество апелляционного обжалования… Буду признателен за рассмотрение возможности проведения анализа судебной практики по данной проблеме, подготовки разъяснений об исключительности случаев превышения сроков, установленных частью 6 статьи УПК РФ, а также проработки целесообразности внесения изменений в статью 259 УПК РФ, устанавливающих максимальные сроки изготовления протоколов судебных заседаний", - пишет Титов.
В письме он приводит пример дела "белгородских энергетиков". Так, 18 июля 2019 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Алексею Зеленскому, Станиславу Милькину, Александру Пивоварову, Павлу Тищенко и Виктору Филатову. С 25 июля по 14 августа все осужденные подали апелляционные жалобы. Но, по информации стороны защиты, протоколы 37 заседаний до сих пор не изготовлены, соответственно, дело не передано в суд вышестоящей инстанции.
В результате из-за невступления в силу приговора Тищенко не могут зачесть срок содержания под стражей в срок отбытия наказания (по новой норме "год в СИЗО – полтора года колонии"). Он находится под стражей с 30 июня 2015 года, поэтому даже при оставлении приговора в силе срок его наказания истекает в конце февраля 2020 года.
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Борис ТитовВерховный суд РФВячеслав ЛебедевРоссияОбщество
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