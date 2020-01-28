Титов попросил главу ВС ограничить срок подготовки судебных протоколов

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева рассмотреть вопрос об ограничении срока подготовки протоколов судебных заседаний и внесении соответствующих изменений в УПК РФ. Письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости.

Бизнес-омбудсмен полагает, что в ряде случаев суд первой инстанции затягивает передачу дел в апелляцию из-за отсутствия протоколов. Он поясняет, что УПК РФ регламентирует (в статьях 389.4 и 389.10) сроки апелляционного обжалования и рассмотрения дела в апелляционной инстанции, однако он никак не ограничивает общие сроки нахождения дела в суде первой инстанции при его подготовке в вышестоящий суд.

Согласно части 6 статьи 259 УПК РФ, протокол судебного заседания должен быть изготовлен и подписан в течение трех суток после окончания заседания. Но уже часть 7 той же статьи предусматривает возможность изготовления протокола в срок, превышающий трое суток. Максимальный срок при этом не устанавливается.

"Между тем, от возможности ознакомления с протоколами судебных заседаний зависит и качество апелляционного обжалования… Буду признателен за рассмотрение возможности проведения анализа судебной практики по данной проблеме, подготовки разъяснений об исключительности случаев превышения сроков, установленных частью 6 статьи УПК РФ, а также проработки целесообразности внесения изменений в статью 259 УПК РФ, устанавливающих максимальные сроки изготовления протоколов судебных заседаний", - пишет Титов.

В письме он приводит пример дела "белгородских энергетиков". Так, 18 июля 2019 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Алексею Зеленскому, Станиславу Милькину, Александру Пивоварову, Павлу Тищенко и Виктору Филатову. С 25 июля по 14 августа все осужденные подали апелляционные жалобы. Но, по информации стороны защиты, протоколы 37 заседаний до сих пор не изготовлены, соответственно, дело не передано в суд вышестоящей инстанции.