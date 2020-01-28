В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

"Сообщения об опасности и о быстром распространении коронавируса нельзя недооценивать. Но не менее важно, чтобы люди не поддавались панике. Госорганы, включая минздрав, внимательно следят за ситуацией и делают все необходимое для того, чтобы уберечь сограждан от этого заболевания. О принимаемых мерах, от контроля в аэропорту до наличия и запасов тех же личных средств защиты, и о многих других важных моментах в борьбе с коронавирусом, очень детально говорилось в понедельник на заседании совбеза республики", - сказал Войтех.