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В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

00:53 28.01.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. В понедельник в Чехии были госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус, двое из них лежат в больницах в Моравско-Силезском крае, один - в Злинском и еще один - в Южно-Чешском краях, сообщил в понедельник вечером, выступая по государственному ТВ, глава республиканского минздрава Адам Войтех.
"В течение понедельника в Чехии были госпитализированы четыре пациента с подозрением на заболевание коронавирусом. Двое госпитализированных мужчин вернулись недавно из туристических поездок в Китай, одна молодая женщина из КНР приехала сюда в гости к своей бабушке, еще один мужчина, самостоятельный турист из КНР, обратился к врачам в городе Ческе-Будеёвице буквально пару часов назад. У всех проведено обследование, тесты направлены в пражскую лабораторию. Результаты ждем частично сегодня до полуночи, частично утром во вторник. На проверку тестов уходит около шести часов", - сказал министр.
По словам Войтеха, еще в одном случае - с туристкой из Бразилии, госпитализированной утром в пражской больнице Na Bulovce, - медики уже имеют результаты тестов, показавшие отсутствие у женщины коронавируса.
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Как сказал глава минздрава, медикам известно о том, что средства личной защиты в некоторых аптеках в понедельник были полностью выкуплены, их продажа возобновится буквально в ближайший день, поскольку запасы этих материалов в республики достаточные.
"Сообщения об опасности и о быстром распространении коронавируса нельзя недооценивать. Но не менее важно, чтобы люди не поддавались панике. Госорганы, включая минздрав, внимательно следят за ситуацией и делают все необходимое для того, чтобы уберечь сограждан от этого заболевания. О принимаемых мерах, от контроля в аэропорту до наличия и запасов тех же личных средств защиты, и о многих других важных моментах в борьбе с коронавирусом, очень детально говорилось в понедельник на заседании совбеза республики", - сказал Войтех.
Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 человек скончался. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаКитайЧехияВ мире
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