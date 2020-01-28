Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне

МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Акция протеста против лишения главы каталонского женералитета Акция протеста против лишения главы каталонского женералитета Кима Торры депутатского мандата закончилась беспорядками в Барселоне

В понедельник президиум каталонского парламента принял решение лишить председателя женералитета Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании.

Сторонники Торры собрались на митинг около здания каталонского парламента, когда там проходило пленарное заседание. Они пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные перед входом, а также заблокировать вход в парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента.

После этого часть протестующих отправились на площадь Уркинаона, неподалеку от которой расположено здание представительства Национальной полиции, именно здесь осенью находился эпицентр протестов. Митингующие жгли и переворачивали мусорные контейнеры на прилегающих улицах, и строили баррикады, забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками.