Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T00:38+0300
https://ria.ru/20200128/1563947855.html
Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
https://cdn22.img.ria.ru/images/156040/06/1560400635_0:97:2822:1685_1036x0_80_0_0_083a31be70e935dc08c6bd9116e08bcc.jpg
РИА Новости

Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне

00:38 28.01.2020
321
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 28 янв – РИА Новости. Акция протеста против лишения главы каталонского женералитета Кима Торры депутатского мандата закончилась беспорядками в Барселоне.
В понедельник президиум каталонского парламента принял решение лишить председателя женералитета Кима Торру депутатского мандата, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Испании.
Сторонники Торры собрались на митинг около здания каталонского парламента, когда там проходило пленарное заседание. Они пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные перед входом, а также заблокировать вход в парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента.
После этого часть протестующих отправились на площадь Уркинаона, неподалеку от которой расположено здание представительства Национальной полиции, именно здесь осенью находился эпицентр протестов. Митингующие жгли и переворачивали мусорные контейнеры на прилегающих улицах, и строили баррикады, забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками.
Протесты по интенсивности были гораздо ниже тех, которое проходили в каталонского столице несколько месяцев назад – после вынесения приговора Верховным судом каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Ким Торра
Вчера, 17:05
Главу женералитета Каталонии лишили депутатского мандата
611020
Обсудить 0
Ким ТорраКаталонияБарселонаВ мире
Рекомендуем
Египет
Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
Заключенный Джеффри Эпстин
NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
Джон Болтон
Офис Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
Сотрудник полиции
Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский ВМФ РФ достигло побережья Антарктиды
Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
Военнослужащие США
Российские специалисты проинспектируют военный объект США в Германии
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Италия 29 марта проведет референдум по сокращению числа парламентариев
Здание Министерства внутренних дел РФ
В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Шеврон на рукаве формы для военнослужащих российской армии
Российские военные начали получать "браслеты-пейджеры" для караульных
Скорая помощь в Германии
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
05:42Король Марокко поручил организовать возвращение сограждан из Уханя
05:19Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
05:08Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков
05:04В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков
04:59Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье
04:53Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию
04:33Помпео: Россия и Иран "напрямую препятствуют" перемирию в Сирии
04:26СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока
04:23В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"
04:19Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса
04:16Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео
04:09Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
04:08Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
04:03Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса
03:59Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
03:59В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
03:54Власти проверят слова матери об избиении брошенных в Шереметьево детей
03:54Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"
03:49SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды
Лента новостейМолния