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https://ria.ru/20200128/1563947817.html
Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
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РИА Новости

Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда

00:35 28.01.2020 (обновлено: 05:01 28.01.2020)
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© AP Photo / Manu BraboЕгипет
Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Египет. Архивное фото
КАИР, 28 янв – РИА Новости. Египтянин спас ребенка, упавшего с железнодорожной платформы на вокзале города Исмаилия, накрыв его собой перед приближающимся поездом, сообщает информационный портал Masrawy.
Видеозапись происшествия широко распространилась в соцсетях в воскресенье. На ролике видно, как два человека лежат между платформой и путями, по которым проносится поезд.
Студент Аля Ибрагим, утверждающий, что он снял данное видео, рассказал порталу детали инцидента. По его словам, отец с дочкой по ошибке стояли не на том перроне, а когда прибыл нужный им поезд, попытались попасть на него, спрыгнув с одного перрона и поднявшись на другой.
"Дочка пришла в замешательство и не успела подняться, а поезд уже ехал по путям. Отец прыгнул к ней и накрыл ее своим телом", - рассказал Ибрагим. По его словам, очевидцы решили, что и отец, и дочь погибнут, однако поезд уехал, а они оказались в полном порядке. При этом дочка была в состоянии шока и не могла ходить, но через 15 минут пришла в себя и "все разошлись".
Источник в Управлении железных дорог Египта подтвердил изданию, что такой инцидент имел место. Но, по его данным, на пути упал мальчик, а не девочка. При этом источник отметил, что отец ребенка не захотел пройти до подземного перехода между перронами, а решил срезать путь самым опасным способом.
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