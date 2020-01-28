Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно " Океанографическое исследовательское судно " Адмирал Владимирский " Военно-морского флота России достигло побережья Антарктиды , российские моряки будут изучать морское дно, береговую линию, сообщил накануне журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Главным командованием ВМФ в прошлом году организована очередная кругосветная океанографическая экспедиция в Антарктический регион, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, а также 250-летию со дня рождения русского мореплавателя, адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция осуществляется с 3 декабря 2019 года до 6 июня 2020 года судном "Адмирал Владимирский". В состав экспедиции кроме "Адмирала Владимирского" войдут гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

"Маршрут экспедиции практически полностью совпадает с историческим маршрутом первой российской экспедиции в Антарктику шлюпов "Восток" и "Мирный". При этом он составлен таким образом, что в день 200-летия открытия Антарктиды 28 января этого года суда прибудут к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с сотрудниками антарктической станции проведут памятные торжественные мероприятия, посвященные исключительно важному историческому событию – открытию Антарктиды", - сказал Евменов.

Он также сообщил, что одновременно с этим событием планируется проведение торжественного собрания в главном командовании ВМФ с участием Русского географического общества, курсантов военно-морских учебных заседаний, ученых и ветеранов флота.

По словам главкома, экспедиция решает важные для морской деятельности научно-исследовательские задачи: изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в дальней морской зоне; непрерывное наблюдение за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования, а также в Антарктическом регионе; маршрутный промер глубин; океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду; гидрографические работы в море Беллинсгаузена для переиздания государственных морских навигационных карт; выполнение работ в море Дюрвиля по уточнению местоположения Южного магнитного полюса.

"Доклады по результатам проведенных этапов экспедиции постоянно поступают в главное командование Военно-морского флота, а также в недавно созданный центр Русского географического общества при главном командовании Военно-морского флота, где тщательно анализируются", - сказал Евменов.

Он отметил, что в соответствии с проектом плана работы Морской коллегии на 2020 год основные результаты, полученные в ходе кругосветной океанографической экспедиции, должны быть рассмотрены на ее совещании, предварительно в сентябре 2020 года.

В течение 1820-1821 годов экспедиция Беллинсгаузена полностью обошла южный материк. Успешно завершив это историческое кругосветное плавание, шлюпы "Восток" и "Мирный" 5 августа 1821 года вернулись в Кронштадт. Их встречал царь Александр I. Дополнительно в ходе экспедиции было открыто 29 новых островов.