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Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
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РИА Новости

Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду

00:28 28.01.2020 (обновлено: 00:58 28.01.2020)
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© Фото : Игорь ОсочниковОкеанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" ВМФ РФ достигло побережья Антарктиды
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский ВМФ РФ достигло побережья Антарктиды
© Фото : Игорь Осочников
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" Военно-морского флота России достигло побережья Антарктиды, российские моряки будут изучать морское дно, береговую линию, сообщил накануне журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Главным командованием ВМФ в прошлом году организована очередная кругосветная океанографическая экспедиция в Антарктический регион, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, а также 250-летию со дня рождения русского мореплавателя, адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция осуществляется с 3 декабря 2019 года до 6 июня 2020 года судном "Адмирал Владимирский". В состав экспедиции кроме "Адмирала Владимирского" войдут гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".
"Маршрут экспедиции практически полностью совпадает с историческим маршрутом первой российской экспедиции в Антарктику шлюпов "Восток" и "Мирный". При этом он составлен таким образом, что в день 200-летия открытия Антарктиды 28 января этого года суда прибудут к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с сотрудниками антарктической станции проведут памятные торжественные мероприятия, посвященные исключительно важному историческому событию – открытию Антарктиды", - сказал Евменов.
Он также сообщил, что одновременно с этим событием планируется проведение торжественного собрания в главном командовании ВМФ с участием Русского географического общества, курсантов военно-морских учебных заседаний, ученых и ветеранов флота.
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По словам главкома, экспедиция решает важные для морской деятельности научно-исследовательские задачи: изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в дальней морской зоне; непрерывное наблюдение за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования, а также в Антарктическом регионе; маршрутный промер глубин; океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду; гидрографические работы в море Беллинсгаузена для переиздания государственных морских навигационных карт; выполнение работ в море Дюрвиля по уточнению местоположения Южного магнитного полюса.
"Доклады по результатам проведенных этапов экспедиции постоянно поступают в главное командование Военно-морского флота, а также в недавно созданный центр Русского географического общества при главном командовании Военно-морского флота, где тщательно анализируются", - сказал Евменов.
Он отметил, что в соответствии с проектом плана работы Морской коллегии на 2020 год основные результаты, полученные в ходе кругосветной океанографической экспедиции, должны быть рассмотрены на ее совещании, предварительно в сентябре 2020 года.
В течение 1820-1821 годов экспедиция Беллинсгаузена полностью обошла южный материк. Успешно завершив это историческое кругосветное плавание, шлюпы "Восток" и "Мирный" 5 августа 1821 года вернулись в Кронштадт. Их встречал царь Александр I. Дополнительно в ходе экспедиции было открыто 29 новых островов.
За весь период экспедиции продолжительностью 751 сутки был пройден путь, более чем в два раза превышающий длину экватора, более ста дней суда находились во льдах.
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Адмирал Владимирский (судно)АнтарктидаРоссияБезопасность
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