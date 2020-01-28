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В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
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РИА Новости

В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов

00:25 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Военный конструктор Василий Бакалов скончался на 91-м году жизни, сообщается на сайте городской администрации Тулы.
"Двадцать пятого января на 91-м году жизни скончался оружейник, Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов... Он внес ощутимый вклад в развитие Тулы, области. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что глава Тулы Ольга Слюсарева и глава тульской администрации Дмитрий Миляев выразили глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося. Прощание состоится 29 января, в 12.00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме, затем оружейника похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.
Почти двадцать лет Бакалов был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия. Он принимал активное участие в разработке противотанковых управляемых снарядов, в разработке и постановке на производство многих известных высокоточных образцов вооружения. Например, под его руководством была разработана система активной танковой защиты "Дрозд". За эту разработку коллектив был удостоен Ленинской и Государственной премиями.
За трудовые заслуги он был удостоен звания "Лауреат Ленинской премии", "Лауреат премии имени С. И. Мосина", "Лауреат премии Министерства обороной промышленности", награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. В 2009 году ему было присвоено высокое звание "Почетный гражданин города-героя Тулы".
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