В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Военный конструктор Василий Бакалов скончался на 91-м году жизни, сообщается на Военный конструктор Василий Бакалов скончался на 91-м году жизни, сообщается на сайте городской администрации Тулы

"Двадцать пятого января на 91-м году жизни скончался оружейник, Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов... Он внес ощутимый вклад в развитие Тулы, области. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что глава Тулы Ольга Слюсарева и глава тульской администрации Дмитрий Миляев выразили глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося. Прощание состоится 29 января, в 12.00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме, затем оружейника похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

Почти двадцать лет Бакалов был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия. Он принимал активное участие в разработке противотанковых управляемых снарядов, в разработке и постановке на производство многих известных высокоточных образцов вооружения. Например, под его руководством была разработана система активной танковой защиты "Дрозд". За эту разработку коллектив был удостоен Ленинской и Государственной премиями.