СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российскому бизнесу нужны дополнительные условия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций, говорится в отчете Российскому бизнесу нужны дополнительные условия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций, говорится в отчете Счетная палаты РФ по итогам анализа исполнения основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.

Аудиторы отмечают, что фондовый рынок РФ за последние годы продемонстрировал значительный рост, который опережал показатели большинства зарубежных рынков. "В то же время необходимо отметить, что увеличение капитализации рынка акций в основном происходило за счет повышения котировок на вторичном рынке, что не связано с привлечением эмитентами финансовых ресурсов. Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер", - говорится в документе.

Так, за 2016-2018 годы эмитенты Московской биржи провели публичное размещение акций на 325,3 миллиарда рублей – это всего 2,9% прироста капитализации рынка акций за данный период. При этом количество эмитентов на рынке акций сократилось в связи с банкротством, реорганизацией или делистингом акций ряда компаний.

Аудиторы указывают, что привлечение бизнесом нового капитала через размещение акций было незначительным по сравнению с привлечением банковских и облигационных займов. При этом банковский кредит нефинансовому сектору в реальном выражении в этот период снижался. На рынке облигаций, напротив, отмечался бурный рост, но абсолютный объем таких привлечений пока отстает от банковского кредита, кроме того, облигации доступны далеко не всем компаниям.