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СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
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РИА Новости

СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций

00:31 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российскому бизнесу нужны дополнительные условия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций, говорится в отчете Счетная палаты РФ по итогам анализа исполнения основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.
Аудиторы отмечают, что фондовый рынок РФ за последние годы продемонстрировал значительный рост, который опережал показатели большинства зарубежных рынков. "В то же время необходимо отметить, что увеличение капитализации рынка акций в основном происходило за счет повышения котировок на вторичном рынке, что не связано с привлечением эмитентами финансовых ресурсов. Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер", - говорится в документе.
Так, за 2016-2018 годы эмитенты Московской биржи провели публичное размещение акций на 325,3 миллиарда рублей – это всего 2,9% прироста капитализации рынка акций за данный период. При этом количество эмитентов на рынке акций сократилось в связи с банкротством, реорганизацией или делистингом акций ряда компаний.
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Аудиторы указывают, что привлечение бизнесом нового капитала через размещение акций было незначительным по сравнению с привлечением банковских и облигационных займов. При этом банковский кредит нефинансовому сектору в реальном выражении в этот период снижался. На рынке облигаций, напротив, отмечался бурный рост, но абсолютный объем таких привлечений пока отстает от банковского кредита, кроме того, облигации доступны далеко не всем компаниям.
По мнению аудиторов, наиболее значимые резервы для развития финансового рынка связаны "с расширением банковского кредитования экономики, прежде всего, нефинансовых организаций; созданием условий и стимулов для более широкого привлечения бизнесом капитала через механизм публичного размещения акций". Большие резервы для роста СП также видит в развитии конкуренции на финрынке, уровень которой в последнее время упал в связи со значительным сокращением количества институтов этого рынка во всех его секторах.
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