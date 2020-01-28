Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Развитие финансового рынка в России не соответствует масштабам ее экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, об этом говорится в отчете Развитие финансового рынка в России не соответствует масштабам ее экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, об этом говорится в отчете Счетной палаты , проанализировавшей развитие российского финансового рынка в 2016-2018 годах.

Как указывается в документе, в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума Россия в последние два года занимала общее 43-е место из 141. Однако по развитию финансового рынка она находилась лишь на 95-м месте, по устойчивости банковского сектора - на 115-м, а по устойчивости финансовой системы в целом - лишь на 120-м месте.

По словам авторов отчета, такая ситуация указывает на значительные риски для российского финансового рынка, которые видят международные эксперты. Низкие позиции России по показателям развития финансового рынка указывают на несопоставимость финансового рынка не только с масштабом экономики, но и с потребностями в инвестициях, говорится в докладе.

Наиболее сложная ситуация, по мнению аудиторов, сложилась в банковском секторе, где в 2016-2018 годах величина активов и собственных средств кредитных организаций в реальном выражении возросла несущественно, при этом их количество уменьшилось в 1,5 раза, а степень концентрации на рынке выросла.

Кредитование банками нефинансового сектора за указанный в докладе период значительно сократилось в реальном выражении, а в номинальном выражении его прирост составил лишь 70,9 миллиарда рублей, в то время как объем займов, выданных физическим лицам, вырос на 4,2 триллиона рублей.

Такая ситуация, по мнению составителей отчета, указывает на неблагоприятные условия кредитования реального сектора экономики. Кроме того, показатели банковского сектора свидетельствуют о проблемах в его развитии, низком уровне кредитования экономики и наличии значительных резервов для ускорения экономического роста, говорится в документе.

Ситуация должна улучшиться

В Банке России, комментируя РИА Новости отчет Счетной палаты, выразили надежду на улучшение позиций страны в глобальных индексах финансовых услуг. "В расчете индекса 2019 года для финансового рынка используются данные 2015–2017 годов – таким образом, индекс демонстрирует состояние финансового рынка с лагом в два-три года. С тех пор все значения улучшились либо восстановились до среднемировых значений, поэтому мы ожидаем, что позиция России в рейтинге в следующих годах вырастет", - заявили в ЦБ.