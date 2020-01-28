Российские специалисты проинспектируют военный объект США в Германии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские специалисты проинспектируют американский военный объект в Германии 28 января, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии. Посещение по оценке будет проводиться 28 января в течение одного дня", - говорится в сообщении.
Как пояснил Рыжков, такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
"На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - добавил он.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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