Российские специалисты проинспектируют военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии. Посещение по оценке будет проводиться 28 января в течение одного дня", - говорится в сообщении.