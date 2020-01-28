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"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
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РИА Новости

"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше

00:01 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Соответствующий пост он опубликовал у себя в фейсбуке.
Эксперт назвал выступление украинского президента провалом спичрайтеров.
"Использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка", — написал Белашко. Он добавил, что выступление даже не удосужились адаптировать с учетом того, что глава государства — внук ветерана войны.
Он отметил, что Зеленский читал текст, запинаясь, будто видел его впервые, и усомнился в том, что президент понимал, о чем говорит.
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"По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели", — заключил политолог.
Ранее президент Украины во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении Освенцима, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом Зеленский в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с фашисткой Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями. В частности, МИД страны заявил, что Красная Армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу, а лидер правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны.
Российские дипломаты в ответ на требования Варшавы напомнили о 600 тысячах погибших за освобождение Польши советских солдатах. А главный редактор МИА "Россия Сегодня" предложила запустить в соцсетях флэшмоб #ВамНеСтыдно, направленный в адрес польских политиков.
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Сергей БелашкоВторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все говорят правильно . Нельзя спасти девушку от насильника, а потом в виде вознаграждения самому насиловать ее последующие 50 лет . Ты сам в этом случае становится хуже фашиста .
28 января, 00:10
freizdorf
20101396
Внучок взял и растоптал память деда
28 января, 00:24
Hellhound .
7000210
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