"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу , помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко . Соответствующий пост он опубликовал у себя в фейсбуке

Эксперт назвал выступление украинского президента провалом спичрайтеров.

"Использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка", — написал Белашко. Он добавил, что выступление даже не удосужились адаптировать с учетом того, что глава государства — внук ветерана войны.

Он отметил, что Зеленский читал текст, запинаясь, будто видел его впервые, и усомнился в том, что президент понимал, о чем говорит.

"По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели", — заключил политолог.

Ранее президент Украины во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении Освенцима, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом Зеленский в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой . Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с фашисткой Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями. В частности, МИД страны заявил, что Красная Армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу, а лидер правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны.