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Культура
2020-01-28T10:36+0300
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В Новой Третьяковке открылась выставка фотографий Сергея Сапожникова
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РИА Новости

В Новой Третьяковке открылась выставка фотографий Сергея Сапожникова

10:36 28.01.2020
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© РИА Новости / Предоставлено Третьяковской галереейСергей Сапожников. Без названия. 2018. Цифровая цветная печать
Сергей Сапожников. Без названия. 2018. Цифровая цветная печать
© РИА Новости / Предоставлено Третьяковской галереей
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Выставка Сергея Сапожникова открылась в Западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея
В экспозицию вошли фотографии из серий "Халабуда" (2006–2008), "Неоконченные виды" (2012), Total Picture (2014), The Drama Machine (2015), Dance (2018), а также новые произведения, посвященные городской среде, включая серию "Удивительный день" (2018), которая специально была создана для Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12 в Палермо. Все работы были предоставлены музею меценатами и коллекционерами современного искусства.
"Этот проект — способ художника через собственный поиск осветить целый комплекс вопросов, связанных с местом фотографии в современном искусстве: взаимодействие с обстоятельствами съемок, перформативными практиками и специально созданной действительностью, а также методы работы с изображением", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сергей Сапожников занимается фотографией 15 лет. Проект выстроен в хронологическом порядке, как эволюция идей и практик с 2003 по 2018 год. Работы объединены в целостную инсталляцию.
30 января пройдет публичная дискуссия художника с куратором выставки Марией Кьярой ди Трапани. Они обсудят место фотографии не только в российском, но и в широком контексте ее взаимоотношений с теорией и историей искусства.
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