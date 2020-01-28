В Новой Третьяковке открылась выставка фотографий Сергея Сапожникова

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Выставка Сергея Сапожникова открылась в Западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея

В экспозицию вошли фотографии из серий "Халабуда" (2006–2008), "Неоконченные виды" (2012), Total Picture (2014), The Drama Machine (2015), Dance (2018), а также новые произведения, посвященные городской среде, включая серию "Удивительный день" (2018), которая специально была создана для Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12 в Палермо. Все работы были предоставлены музею меценатами и коллекционерами современного искусства.

"Этот проект — способ художника через собственный поиск осветить целый комплекс вопросов, связанных с местом фотографии в современном искусстве: взаимодействие с обстоятельствами съемок, перформативными практиками и специально созданной действительностью, а также методы работы с изображением", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сергей Сапожников занимается фотографией 15 лет. Проект выстроен в хронологическом порядке, как эволюция идей и практик с 2003 по 2018 год. Работы объединены в целостную инсталляцию.