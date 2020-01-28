Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"

Актер упомянул об этом, рассказывая изданию о своей роли в предстоящей картине "Соник в кино", премьера которой в России запланирована на 20 февраля 2020 года.

"Что касается "Маски", тут все будет зависеть от режиссера. Это действительно так. Я не хочу сниматься в этом фильме просто для того, чтобы сделать его. Но я готов поработать с каким-нибудь потрясающим смелым режиссером с нетрадиционным взглядом на вещи".