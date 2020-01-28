Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Джим Керри заявил, что заинтересован в том, чтобы принять участие в сиквеле фильма "Маска", но только при одном условии – если за этот проект возьмется какой-нибудь "потрясающий смелый режиссер", сообщает Comicbook.
Актер упомянул об этом, рассказывая изданию о своей роли в предстоящей картине "Соник в кино", премьера которой в России запланирована на 20 февраля 2020 года.
"Что касается "Маски", тут все будет зависеть от режиссера. Это действительно так. Я не хочу сниматься в этом фильме просто для того, чтобы сделать его. Но я готов поработать с каким-нибудь потрясающим смелым режиссером с нетрадиционным взглядом на вещи".
Керри сыграл банковского служащего Стэнли Ипкисса в знаменитой комедии 1994 года.
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