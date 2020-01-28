Эксперты рассказали, кто в Турции не будет платить налог на проживание

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Туроператоры объяснили, как в Турции в 2020 году будет взиматься налог на проживание с организованных и самостоятельных туристов, Туроператоры объяснили, как в Турции в 2020 году будет взиматься налог на проживание с организованных и самостоятельных туристов, сообщает АТОР.

Одна из крупных туркомпаний со ссылкой на информацию принимающей стороны рассказала, что для организованных путешественников сбор будет включен в стоимость пакетного тура. Следовательно, им не придется дополнительно оплачивать налог при выселении из отеля.

Гости, которые бронируют номера самостоятельно, будут платить сбор при выезде из гостиницы, как это происходит в других странах.

Налог на проживание в Турции начнет действовать с 1 апреля 2020 года. Его введение стало неожиданностью для турбизнеса: отельеры активно критиковали новый финансовый инструмент, так как на момент его принятия контракты с туроператорами на лето 2020 года были уже заключены и цены зафиксированы.