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Туризм
2020-01-28T11:20+0300
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Эксперты рассказали, кто в Турции не будет платить налог на проживание
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РИА Новости

Эксперты рассказали, кто в Турции не будет платить налог на проживание

11:20 28.01.2020
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© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Туроператоры объяснили, как в Турции в 2020 году будет взиматься налог на проживание с организованных и самостоятельных туристов, сообщает АТОР.
Одна из крупных туркомпаний со ссылкой на информацию принимающей стороны рассказала, что для организованных путешественников сбор будет включен в стоимость пакетного тура. Следовательно, им не придется дополнительно оплачивать налог при выселении из отеля.
Гости, которые бронируют номера самостоятельно, будут платить сбор при выезде из гостиницы, как это происходит в других странах.
Налог на проживание в Турции начнет действовать с 1 апреля 2020 года. Его введение стало неожиданностью для турбизнеса: отельеры активно критиковали новый финансовый инструмент, так как на момент его принятия контракты с туроператорами на лето 2020 года были уже заключены и цены зафиксированы.
Предполагается, что до 31 декабря 2020 года размер платежа составит один процент от суммы оказанных отелем услуг, включая проживание, питание, анимацию, SPA и другие сервисы. С 2021 года ставка налога вырастет вдвое.
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