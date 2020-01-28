Активисты осудили Викторию Бекхэм за ношение сумки из кожи крокодила

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Зоозащитники осудили британского дизайнера Викторию Бекхэм за то, что она прошлась по улицам Парижа с сумкой из кожи крокодила за 16 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Mirror.
Издание уточняет, что ранее супруга футболиста Дэвида Бекхэма выступала за то, что продукты из ее косметической линии не будут тестироваться на животных, а в коллекциях не будет одежды из натурального меха и шкур.
"На мгновение она заставила меня поверить, что действительно заботится о природе. Думаю, все это ради прибыли. Виктория снова использовала невинных существ", — заявила @SeraphineAngel в Твиттере.
"Как ты можешь быть такой жестокой по отношению к животным?" — возмутился @mbison22.
"Если уж вы говорите, что отказываетесь от жестокого обращения, то делайте это", — присоединился к обсуждению @XposeTrophyHunt.
Дизайнер пока никак не отреагировала на критику активистов.
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