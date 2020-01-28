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Смертельный укол. Врачи, ставшие серийными маньяками
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РИА Новости

Смертельный укол. Врачи, ставшие серийными маньяками

08:00 28.01.2020
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© AP Photo / Texas Department of Criminal JusticeСерийный убийца Дженин Джонс
Серийный убийца Дженин Джонс
© AP Photo / Texas Department of Criminal Justice
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. Бывшую медсестру из Техаса Дженин Джонс приговорили к пожизненному заключению за убийство почти тридцатилетней давности. По версии следствия, она причастна к гибели десятков детей, умерших при подозрительных обстоятельствах. О медсестре-убийце и других известных "ангелах смерти", которых долго не могли изобличить, — в материале РИА Новости.

"Стать героем"

В 1982-м 15-месячную Челси привезли на плановый прием к доктору в городе Керрвилл, чтобы сделать несколько прививок. Процедуру доверили медсестре Дженин Джонс, хорошо знакомой родителям девочки. За несколько месяцев до этого она спасла жизнь Челси — во время визита к врачу та внезапно стала задыхаться. Тогда удушье списали на врожденные проблемы со здоровьем.
В этот раз приступ повторился: после первого укола девочке стало плохо, после второго она уже не дышала. Несмотря на все усилия, ребенка не спасли. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила из-за огромной дозы мышечного релаксанта.
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Полиция возбудила уголовное дело, подозрения пали на медсестру: выяснилось, что в ее карьере это далеко не первый подобный случай.
По версии следствия, она вводила детям смертельную дозу препаратов, чтобы потом во время приступа спасти малыша и выйти из сложной ситуации героем. Но хитроумный план срабатывал не всегда.
В 1984-м суд признал Джонс виновной в смерти Челси и приговорил к 99 годам тюрьмы. Позднее к этому добавили еще 60 лет за попытку убийства младенца. Собрать доказательства по другим эпизодам не удалось: большинство документов уже уничтожили. Впрочем, 159-летний срок устраивал обвинение.
Однако несколько лет назад ситуация изменилась: благодаря старому техасскому закону, призванному бороться с переполненностью тюрем, Джонс получила право на досрочное освобождение. Следователи подняли материалы и возобновили дело. По версии обвинения, в списке ее жертв — почти 60 детей. В январе 2020-го Джонс вынесли новый пожизненный приговор за убийство 11-месячного мальчика.

"Пытался помочь"

Дело Джонс привлекло общественное внимание, СМИ окрестили ее "ангелом смерти": так обычно называют серийников, убивающих своих пациентов или подопечных. Эти маньяки часто утверждают, что действовали исходя из соображений "гуманности и сострадания".
© AP Photo / Al BerhmanСерийный убийца Дональд Харви
Серийный убийца Дональд Харви
© AP Photo / Al Berhman
Серийный убийца Дональд Харви
Так, санитар Дональд Харви, тоже американец, убивал пожилых пациентов больниц. К каждому преступлению он подходил "творчески": незаметно отключал аппарат для вентиляции легких, подсыпал яд или вводил смертельную дозу наркотиков. В силу возраста смерть легко списывали на естественные причины, поэтому долгие годы маньяка даже не искали.
Наконец при вскрытии одного из тел патологоанатом почувствовал характерный запах яда. После расследования Харви арестовали. Он признался в нескольких десятках убийств, заявив, что хотел облегчить страдания тяжелобольных.
Впрочем, у психиатров сложилось другое мнение: согласно их заключению, Харви — садист, которому доставляли удовольствие убийства и безграничная власть над стариками.
В 1987-м его признали виновным в 37 убийствах и приговорили к нескольким пожизненным срокам. Почти тридцать лет бывший санитар находился в одиночной камере — так сделали в первую очередь ради его же собственной безопасности. В 2017-м 64-летнего Харви за хорошее поведение перевели в общий блок, где через неделю его убил другой заключенный.

Безграничное доверие

Одним из самых безжалостных врачей-убийц считается англичанин Гарольд Шипман, семейный доктор из Манчестера. По информации следствия, он орудовал почти 25 лет и лишил жизни не менее 200 пациентов.
© AFP 2019 / StrДоктор Гарольд Шипман
Доктор Гарольд Шипман
© AFP 2019 / Str
Доктор Гарольд Шипман
В основном Шипман охотился на одиноких пожилых женщин. Приехав на вызов, предлагал взять кровь на анализ или сделать укол. Вместо лекарства пациент получал смертельную дозу наркотика. После убийства врач либо дожидался, пока родственники сами сообщат о смерти пенсионерки, либо разыгрывал настоящий спектакль: выезжал на повторный осмотр и "случайно" обнаруживал тело.
И хотя его медицинскую практику отличала аномально высокая смертность пациентов, подозрений ни у кого не возникало. Во-первых, Шипман пользовался огромным авторитетом в округе, во-вторых, он сам составлял заключения о смерти.
Преступления могли бы сойти ему с рук, если бы не попытка обокрасть одну из пациенток: врач подделал ее завещание и переписал все имущество на себя. Родственников насторожила не только подозрительная щедрость погибшей, но и обилие грамматических ошибок в тексте. Вскоре Шипмана арестовали.
В 2000-м его признали виновным в 15 убийствах и приговорили к нескольким пожизненным срокам. Через четыре года 57-летний Шипман повесился в камере.

Статистика тоже врет

Стоит отметить, что высокая смертность среди пациентов не всегда говорит о том, что в больнице завелся маньяк-убийца. Однако патологическое невезение голландской медсестры Люсии де Берк стоило ей свободы.
© AFP 2019 / Vincent JanninkМедсестра Люси де Берк
Медсестра Люси де Берк
© AFP 2019 / Vincent Jannink
Медсестра Люси де Берк
Ее арестовали в 2001-м — после того, как в больнице Гааги во время ее дежурства скончался ребенок. Полиция заподозрила отравление. Следователей заинтересовали и другие случаи, когда пациенты медсестры умирали при невыясненных обстоятельствах. Каждый раз речь шла либо о младенцах, либо о пенсионерах.
В 2003-м суд приговорил де Берк к пожизненному заключению за убийство семи человек и попытку убийства еще троих. Основой приговора послужила статистика. По словам экспертов, шанс на такое совпадение — один на 342 миллиона.
В 2008-м Верховный суд Нидерландов распорядился пересмотреть дело медсестры, и через два года ее полностью оправдали.
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