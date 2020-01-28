Совсем другое дело: рубль окончательно отвязался от цен на нефть

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Из-за эпидемии коронавируса в Китае нефть дешевеет, валюты развивающихся стран слабеют, но рубль остается стабильным. Похоже, отечественная денежная единица полностью избавилась от сырьевой зависимости. Что обеспечивает такую устойчивость — в материале РИА Новости.

Стабильный и независимый

Нефтяные котировки лихорадит. В начале года цены на эталонную марку Brent подскочили на два доллара из-за обострения конфликта США и Ирана, а после коррекции устремились вниз на фоне вспышки эпидемии коронавируса в Китае.

Эксперты отмечают: если подорожание после ракетных обстрелов в Ираке носило эмоциональный характер, сейчас над рынком энергоносителей нависла реальная угроза. Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что из-за эпидемии потребление нефтепродуктов снизится на 260 тысяч баррелей в день — 170 тысяч сократится только из-за отмены туристических авиаперелетов.

В итоге к концу месяца баррель Brent подешевел на девять процентов — с 66,6 до 60,7 доллара, а российская Urals — на 13%, с 66,3 до 57,8. И, как всегда, напряженность на мировых рынках обернулась ослаблением национальных валют развивающихся стран.

Больше всех потерял бразильский реал, подешевевший к доллару на четыре процента. Курс чилийского песо снизился на 3,2%, украинской гривны — на три процента. Южноафриканский рэнд и тайский бат ослабели на 2,8 и два процента. А китайский офшорный юань недосчитался полутора процентов за прошлую неделю, упав до минимума с начала года.

Рубль чувствовал себя гораздо увереннее. В момент подготовки материала на Московской бирже давали 62,6 рубля за доллар. В начале месяца — 62,01, разница — меньше процента.

Еще красноречивее годовая динамика: нефть подешевела на 1,2 доллара, а российская валюта укрепилась на 5,5%.

Таков эффект бюджетного правила, введенного Минфином в 2018 году. Тогда установили цену отсечения — 40 долларов за баррель. С тех пор на "сверхдоходы" Банк России закупает валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Эту меру оценило и западное экспертное сообщество. В частности, экс-глава МВФ Кристин Лагард отмечала, что рубль в результате приобретает фундаментальную устойчивость и, соответственно, иностранные инвесторы активнее вкладываются в российские ценные бумаги.

Лучшая инвестиция

В 2019-м отечественные активы были одними из самых выгодных в мире. Так, доходность еврооблигаций Russia 43 выросла на 33% в долларах, а прибыль 30-летних ОФЗ 46020, номинированных в рублях, составила 28% — примерно столько же, сколько и у вложений в палладий, признанных одной из лучших инвестиционных идей минувшего года.

"Для такого консервативного безрискового инструмента, как ОФЗ, подобный уровень доходности — уникальная ситуация", — подчеркивает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Неудивительно, что интерес к российским суверенным долговым бумагам сейчас рекордный. На очередном аукционе, проведенном Минфином 22 января, облигации на сумму 58 миллиардов рублей ушли покупателю в рамках одной заявки. Такого еще не было. При этом многие банкиры уверены, что ОФЗ приобрел именно иностранный инвестиционный фонд.

Аналогичная ситуация и на валютных рынках. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, на прошлой неделе длинная позиция по рублю управляющих фондами на Чикагской товарной бирже выросла с 41,7 тысячи до 43,6 тысячи контрактов.

В то же время покупка долларов за рубли принесла инвесторам одни убытки, а доходность облигаций развитых стран нередко уходила в отрицательную зону.

Макроэкономическая стабильность рубля — заслуга не только Минфина, но и Банка России. И хотя некоторые аналитики указывают на опасность внезапного резкого выхода нерезидентов из рублевых активов, статистика золотовалютных резервов ЦБ свидетельствует об обратном.

Дело в том, что за год регулятор изменил соотношение активов в резервах, закупив почти 159 тонн золота. ЗВР Банка России достигли 554,4 миллиарда долларов, это максимум с сентября 2008-го и на 16% больше всего внешнего долга страны.