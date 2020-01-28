Режиссер драмы "1917" объяснил, почему фильмы о войне популярны

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Английский режиссер Сэм Мендес, который снял драму "1917" объяснил, почему фильмы о войне популярны, сообщает Cinema Blend.
"Я полагаю, что кинематографистам и зрителям нравятся картины о войне, потому что в них люди показаны на грани своих возможностей. Вы видите их такими, какие они есть, — считает Мендес. — и пытаетесь понять, почему это произошло, прочувствовать переживания героя".
Действие драмы Сэма Мендеса "1917" происходит в разгар Первой мировой войны. Юные солдаты, рискуя собой, должны доставить секретное сообщение и спасти сотни жизней.
Главные роли в картине, номинированной на десять премий "Оскар", исполнили: Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чепмен, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Марк Стронг.
Режиссер специально выбирал малоизвестных актеров, чтобы зрители шли смотреть на персонажей, а не на кинозвезд.
Выход фильма в России запланирован на 30 января 2020 года.