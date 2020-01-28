Режиссер драмы "1917" объяснил, почему фильмы о войне популярны

"Я полагаю, что кинематографистам и зрителям нравятся картины о войне, потому что в них люди показаны на грани своих возможностей. Вы видите их такими, какие они есть, — считает Мендес. — и пытаетесь понять, почему это произошло, прочувствовать переживания героя".