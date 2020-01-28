Медицинские госуслуги для четвероногих доступны в Москве

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. За минувший год москвичи 3156 раз воспользовались услугой вызова неотложной помощи для животных, которая доступна с 2015 года. Служба популярна среди хозяев, у которых нет возможности привезти животное в ветлечебницу по самым разным причинам: животное боится покидать квартиру, у кого-то не получается подстроить рабочее расписание под время приема или питомец прилично прибавил в весе и донести его — неподъемная задача. В любом случае, если подобная необходимость и возникает, вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи в Москве можно круглосуточно по телефону +7 (495) 612-04-25.

"При выезде ветеринарные специалисты оказывают неотложную лечебную помощь животным, вакцинацию, проводят лабораторные исследования и делают хирургические операции, не требующие сложного специализированного оборудования и дальнейшего стационарного лечения, медикаментозную эвтаназию и другие процедуры. Оборудование автомашины позволяет проводить и реанимационные действия", — пояснил РИА Новости председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Он добавил, что в случае необходимости специалисты быстро доставят животное в стационар.

Наиболее популярными процедурами на дому стали вакцинация, чипирование, взятие анализов, введение лекарств, а также УЗИ. Кроме того, услугами службы можно воспользоваться для транспортировки питомца в ветеринарную клинику, отметили в пресс-службе комитета ветеринарии.