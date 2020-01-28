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2020-01-28T13:51+0300
https://ria.ru/20200128/1563926251.html
Медицинские госуслуги для четвероногих доступны в Москве
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РИА Новости

Медицинские госуслуги для четвероногих доступны в Москве

08:00 28.01.2020 (обновлено: 13:51 28.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКот на диване
Кот на диване
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. За минувший год москвичи 3156 раз воспользовались услугой вызова неотложной помощи для животных, которая доступна с 2015 года. Служба популярна среди хозяев, у которых нет возможности привезти животное в ветлечебницу по самым разным причинам: животное боится покидать квартиру, у кого-то не получается подстроить рабочее расписание под время приема или питомец прилично прибавил в весе и донести его — неподъемная задача. В любом случае, если подобная необходимость и возникает, вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи в Москве можно круглосуточно по телефону +7 (495) 612-04-25.
"При выезде ветеринарные специалисты оказывают неотложную лечебную помощь животным, вакцинацию, проводят лабораторные исследования и делают хирургические операции, не требующие сложного специализированного оборудования и дальнейшего стационарного лечения, медикаментозную эвтаназию и другие процедуры. Оборудование автомашины позволяет проводить и реанимационные действия", — пояснил РИА Новости председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Он добавил, что в случае необходимости специалисты быстро доставят животное в стационар.
Наиболее популярными процедурами на дому стали вакцинация, чипирование, взятие анализов, введение лекарств, а также УЗИ. Кроме того, услугами службы можно воспользоваться для транспортировки питомца в ветеринарную клинику, отметили в пресс-службе комитета ветеринарии.
С декабря прошлого года на портале mos.ru стала доступна услуга онлайн-записи в ветклиники столицы. Если вначале сервисом могли воспользоваться только владельцы кошек и собак, то теперь записать к ветеринарному врачу можно любых животных. "Самыми необычными питомцами, к которым выезжала неотложная ветеринарная помощь, были рысь и семья сурикатов. Также встречаются такие экзотические животные, как еноты, кустарниковые белки дегу, ежи и ондатра", — рассказали в пресс-службе.
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Хорошие новостиХорошие новостидомашние животныеМосква
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