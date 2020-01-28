В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киностудия Disney опубликовала в Сети постеры к фильму "Мулан", на которых показали главных персонажей.

На шести изображениях персонажи держат в руках меч или нож, в котором отражается главная героиня.

Как и в рисованной картине, молодая девушка Фа Мулан выдает себя за мужчину и отправляется на войну вместо пожилого отца, чтобы принести честь своей семье и защитить Китай от вторжения Бори Хана