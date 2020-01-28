Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-28T04:23+0300
https://ria.ru/20200128/1563925320.html
В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155630/40/1556304048_0:463:1266:1175_1036x0_80_0_0_a3c4b75fd2d80d9fdb6e56924aea53cf.jpg
РИА Новости

В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"

04:23 28.01.2020
132
© Disney Постер к фильму Мулан студии Disney
 Постер к фильму Мулан студии Disney
© Disney
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киностудия Disney опубликовала в Сети постеры к фильму "Мулан", на которых показали главных персонажей.
© Фото : Walt Disney Studios

Лю Ифэй — Мулан

Постер к фильму Мулан
1 из 6

Лю Ифэй — Мулан

© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios

Донни Йен — командир Тунг

Постер к фильму Мулан
2 из 6

Донни Йен — командир Тунг

© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios

Джет Ли — император

Постер к фильму Мулан
3 из 6

Джет Ли — император

© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios

Джейсон Скотт Ли — Бори Хан

Постер к фильму Мулан
4 из 6

Джейсон Скотт Ли — Бори Хан

© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios

Гун Ли — колдунья Сианя Ланг

Постер к фильму Мулан
5 из 6

Гун Ли — колдунья Сианя Ланг

© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios

Йосон Ан — Чэнь

Постер к фильму Мулан
6 из 6

Йосон Ан — Чэнь

© Фото : Walt Disney Studios
1 из 6

Лю Ифэй — Мулан

© Фото : Walt Disney Studios
2 из 6

Донни Йен — командир Тунг

© Фото : Walt Disney Studios
3 из 6

Джет Ли — император

© Фото : Walt Disney Studios
4 из 6

Джейсон Скотт Ли — Бори Хан

© Фото : Walt Disney Studios
5 из 6

Гун Ли — колдунья Сианя Ланг

© Фото : Walt Disney Studios
6 из 6

Йосон Ан — Чэнь

© Фото : Walt Disney Studios
На шести изображениях персонажи держат в руках меч или нож, в котором отражается главная героиня.
Как и в рисованной картине, молодая девушка Фа Мулан выдает себя за мужчину и отправляется на войну вместо пожилого отца, чтобы принести честь своей семье и защитить Китай от вторжения Бори Хана
Ранее стало известно, что в фильме не будет дракона Мушу. Зато ожидается, что режиссер Ники Каро оставит романтическую линию между Мулан и Чэнем (Йосон Ан).
Выход ленты в российский прокат запланирован на 26 марта.
Кадр из фильма Мулан(2020)
6 декабря 2019, 13:58Культура
Зрителей разочаровал новый трейлер фильма "Мулан" без дракона Мушу
201002
КультураКино и сериалыНовости культурыThe Walt Disney CompanyКитай
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео: Россия и Иран "напрямую препятствуют" перемирию в Сирии
Кадр из фильма Маска
Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"
Госсекретарь США Майк Помпео
Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео
Вид на Землю
SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды
Конституция Российской Федерации
Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Ноутбук
Эксперты: россияне в День без интернета не отказались от выхода в Сеть
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Покупка автомобиля
Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
Палата больных коронавирусом
Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
Логотип Сбербанка
Сбербанк выяснил, какие компании чаще всего страхуют своих сотрудников
Производство свиного фарша
СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
05:42Король Марокко поручил организовать возвращение сограждан из Уханя
05:19Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
05:08Мирные жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков
05:04В Чаде шесть силовиков погибли, 10 получили ранения при атаке боевиков
04:59Гражданин Китая с признаками ОРВИ проходит обследование в Приморье
04:53Приморье подготовило пакет предложений по поправкам в Конституцию
04:33Помпео: Россия и Иран "напрямую препятствуют" перемирию в Сирии
04:26СМИ: в России спрогнозировали подорожание мяса и молока
04:23В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"
04:19Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса
04:16Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео
04:09Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
04:08Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
04:03Приморье получило тест-системы для выявления коронавируса
03:59Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое "исчезновение"
03:59В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
03:54Власти проверят слова матери об избиении брошенных в Шереметьево детей
03:54Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле "Маски"
03:49SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды
Лента новостейМолния