В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киностудия Disney опубликовала в Сети постеры к фильму "Мулан", на которых показали главных персонажей.
© Фото : Walt Disney Studios
Лю Ифэй — Мулан
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Лю Ифэй — Мулан
© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios
Донни Йен — командир Тунг
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Донни Йен — командир Тунг
© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios
Джет Ли — император
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Джет Ли — император
© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios
Джейсон Скотт Ли — Бори Хан
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Джейсон Скотт Ли — Бори Хан
© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios
Гун Ли — колдунья Сианя Ланг
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Гун Ли — колдунья Сианя Ланг
© Фото : Walt Disney Studios
© Фото : Walt Disney Studios
Йосон Ан — Чэнь
6 из 6
Йосон Ан — Чэнь
© Фото : Walt Disney Studios
1 из 6
Лю Ифэй — Мулан
© Фото : Walt Disney Studios
2 из 6
Донни Йен — командир Тунг
© Фото : Walt Disney Studios
3 из 6
Джет Ли — император
© Фото : Walt Disney Studios
4 из 6
Джейсон Скотт Ли — Бори Хан
© Фото : Walt Disney Studios
5 из 6
Гун Ли — колдунья Сианя Ланг
© Фото : Walt Disney Studios
6 из 6
Йосон Ан — Чэнь
© Фото : Walt Disney Studios
На шести изображениях персонажи держат в руках меч или нож, в котором отражается главная героиня.
Как и в рисованной картине, молодая девушка Фа Мулан выдает себя за мужчину и отправляется на войну вместо пожилого отца, чтобы принести честь своей семье и защитить Китай от вторжения Бори Хана
Ранее стало известно, что в фильме не будет дракона Мушу. Зато ожидается, что режиссер Ники Каро оставит романтическую линию между Мулан и Чэнем (Йосон Ан).
Выход ленты в российский прокат запланирован на 26 марта.
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